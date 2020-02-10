آمریکا خروج از پانزده پایگاه نظامی عراق را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام، گزارش‌ها درباره عقب نشینی و خروج نظامیان این کشور از پایگاه‌های نظامی در عراق را تکذیب کرد.

«بت ریوردان»، مسئول رسانه‌ای سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که گزارش‌ها درباره خروج نظامی آمریکا از ۱۵ پایگاه در عراق دقیق و صحیح نیست.

به گفته این مسئول رسانه‌ای سنتکام، هیچ تغییری در وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق بوجود نیامده است.

پیش از این، «علی الغانمی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق از آغاز خروج نظامیان تروریست آمریکایی از برخی پایگاه‌های آنان در عراق خبر داده بود.

الغانمی در جمع خبرنگاران گفت که «آمریکا، خروج از عراق را آغاز کرده و نیروهایش عملیات خروج از ۱۵ پایگاه نظامی را کلید زده‌اند».