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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۳۴

اسلامی مطرح کرد:

ارتقای ایمنی خط ریلی جنوب/نیاز۱۰۰۰میلیاردی پروژه راه آهن خرم‌آباد

ارتقای ایمنی خط ریلی جنوب/نیاز۱۰۰۰میلیاردی پروژه راه آهن خرم‌آباد

دورود- وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ارتقای ایمنی و سرعت حرکت قطارها در خط آهن جنوب با بازسازی کامل خطوط ریلی آن گفت: تکمیل پروژه راه آهن خرم‌آباد نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز دوشنبه در مراسم پایان بازسازی راه آهن محور جنوب با اشاره به اینکه کار مهمی در حوزه بازسازی راه آهن انجام شده و ما نسبت به این مهم فوق العاده تاکید داریم، اظهار داشت: حفظ وضع موجود مهم است و باید وضع موجود را گسترش و ارتقا نیز دهیم.

وی با بیان اینکه وقتی روسازی و زیرسازی هر دو دچار فرسودگی می‌شود، ایمنی و سرعت قطار پایین می‌آید، تصریح کرد: کمااینکه در گذشته شاهد بودیم که قطار از ریل خارج می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امروز این کار مهم و با ارزش صورت گرفته و خط جنوب با توجه به حداکثر استعدادی که دارد می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود: سرعت حداکثر ۸۰ کیلومتر را قطارها می‌توانند در این مسیر طی کنند و وقت کمتری صرف شود ضمن اینکه ایمنی بالاتری هم محقق شود؛ از همه پرسنل و پیمانکارانی که در این پروژه خدمتگزاری کردند تشکر می‌کنیم.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک گفت: موانع و مشکلات این طرح برطرف شده است، دیروز مصوبه شورا را دریافت کردیم برای مشکلات قراردادی که داشت و قرارگاه هم متعهد شد که پروژه را گسترش دهد و فعالیت‌های آن مجدداً شروع شده و امیدواریم با سرعت هرچه بیشتر این پروژه را دنبال کند.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه‌های ریلی بزرگ کشور از نظر شرایط سخت اجرا است و حدود هزار میلیارد هم اعتبار می‌خواهد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم این اعتبار را تأمین کنیم تا در زمان بندی مشخص بهره برداری شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اتصال راه آهن به اندیمشک یک موضوع مهم است، افزود: باید ظرفیت حمل بار راه آهن را ‬به سرعت به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسانیم، یکی از پروژه‌های مهم در این راستا راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک است.

اسلامی یادآور شد: در حال حاضر راه آهن جنوب ظرفیت حمل ۵.۷ میلیون تن بار را دارد.

وی با اشاره به اینکه در ارتباط با راه‌های استان امروز بحث کردیم، ادامه داد: ‬در خصوص آزادراه خرم آباد- اراک فعالیت خوب است و در هفته دولت منطقه اول که مربوط به بروجرد است را به بهره برداری می‌رسانیم و تا پایان دولت هم پروژه تا اراک تمام می‌شود و این آزادراه زیر بار ترافیک می‌رود.

کد مطلب 4850013

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