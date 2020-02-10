به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز دوشنبه در مراسم پایان بازسازی راه آهن محور جنوب با اشاره به اینکه کار مهمی در حوزه بازسازی راه آهن انجام شده و ما نسبت به این مهم فوق العاده تاکید داریم، اظهار داشت: حفظ وضع موجود مهم است و باید وضع موجود را گسترش و ارتقا نیز دهیم.
وی با بیان اینکه وقتی روسازی و زیرسازی هر دو دچار فرسودگی میشود، ایمنی و سرعت قطار پایین میآید، تصریح کرد: کمااینکه در گذشته شاهد بودیم که قطار از ریل خارج میشد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امروز این کار مهم و با ارزش صورت گرفته و خط جنوب با توجه به حداکثر استعدادی که دارد میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود: سرعت حداکثر ۸۰ کیلومتر را قطارها میتوانند در این مسیر طی کنند و وقت کمتری صرف شود ضمن اینکه ایمنی بالاتری هم محقق شود؛ از همه پرسنل و پیمانکارانی که در این پروژه خدمتگزاری کردند تشکر میکنیم.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک گفت: موانع و مشکلات این طرح برطرف شده است، دیروز مصوبه شورا را دریافت کردیم برای مشکلات قراردادی که داشت و قرارگاه هم متعهد شد که پروژه را گسترش دهد و فعالیتهای آن مجدداً شروع شده و امیدواریم با سرعت هرچه بیشتر این پروژه را دنبال کند.
وی با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژههای ریلی بزرگ کشور از نظر شرایط سخت اجرا است و حدود هزار میلیارد هم اعتبار میخواهد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم این اعتبار را تأمین کنیم تا در زمان بندی مشخص بهره برداری شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اتصال راه آهن به اندیمشک یک موضوع مهم است، افزود: باید ظرفیت حمل بار راه آهن را به سرعت به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسانیم، یکی از پروژههای مهم در این راستا راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک است.
اسلامی یادآور شد: در حال حاضر راه آهن جنوب ظرفیت حمل ۵.۷ میلیون تن بار را دارد.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با راههای استان امروز بحث کردیم، ادامه داد: در خصوص آزادراه خرم آباد- اراک فعالیت خوب است و در هفته دولت منطقه اول که مربوط به بروجرد است را به بهره برداری میرسانیم و تا پایان دولت هم پروژه تا اراک تمام میشود و این آزادراه زیر بار ترافیک میرود.
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