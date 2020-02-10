به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و الدحیل قطر در هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمرینات خوبی را برای این بازی داشتیم. می دانیم بازی سختی خواهیم داشت. قبلا هم چندین بار با الدحیل بازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم نتایج خوبی هم بگیریم.

هافبک پرسپولیس افزود: هر دو تیم انگیزه بالایی دارند. بازی در لیگ قهرمانان آسیا است و شرایط در چنین بازی هایی فرق می‌کند. امیدوارم موفق شویم و هواداران پرسپولیس را خوشحال کنیم.

وی ادامه داد: قطعا حضور در لیگ قهرمانان به هر بازیکنی انگیزه بالایی می‌دهد. ما هم می‌توانیم از سالی که به فینال لیگ قهرمانان رسیدیم الهام بگیریم و باز هم به مراحل بالاتر برسیم. امسال هم تلاش می‌کنیم هدف بزرگی داشته باشیم و با نکاتی که کادر فنی می‌گوید، نتایج خوبی بگیریم.