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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۱۱

احمد نوراللهی:

انگیزه ما برای آسیا بالا است/ می‌توانیم صعود کنیم

انگیزه ما برای آسیا بالا است/ می‌توانیم صعود کنیم

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بازی سختی با الدحیل داریم اما می‌توانیم به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان آسیا راه یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و الدحیل قطر در هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمرینات خوبی را برای این بازی داشتیم. می دانیم بازی سختی خواهیم داشت. قبلا هم چندین بار با الدحیل بازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم نتایج خوبی هم بگیریم.

هافبک پرسپولیس افزود: هر دو تیم انگیزه بالایی دارند. بازی در لیگ قهرمانان آسیا است و شرایط در چنین بازی هایی فرق می‌کند. امیدوارم موفق شویم و هواداران پرسپولیس را خوشحال کنیم.

وی ادامه داد: قطعا حضور در لیگ قهرمانان به هر بازیکنی انگیزه بالایی می‌دهد. ما هم می‌توانیم از سالی که به فینال لیگ قهرمانان رسیدیم الهام بگیریم و باز هم به مراحل بالاتر برسیم. امسال هم تلاش می‌کنیم هدف بزرگی داشته باشیم و با نکاتی که کادر فنی می‌گوید، نتایج خوبی بگیریم.

کد مطلب 4850035

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