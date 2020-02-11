راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از ساعت ۹ در سراسر کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ساعت ۹ صبح در بیش از ۵۲۰۰ نقطه برگزار می‌شود.

به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیش از ۶ هزار عکاس، تصویر بردار و خبرنگار برای پوشش راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در این مراسم حضور خواهند داشت. در تهران نیز ۳۰۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و ۳۰۰ عکاس و خبرنگار خارجی راهپیمایی پرشور مردم را پوشش خواهند داد.

سخنران مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ماه در تهران حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران است.

نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری اعلام کرده بود: اندیشمندان علاقه مند به جبهه انقلاب از همه قاره‌ها از جمله آمریکا، اروپا و غرب آسیا مشتاق حضور در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بودند. بر این اساس اندیشمندانی از ده‌ها کشور دنیا برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت شده اند که مهمانان ویژه ما در تهران خواهند بود.

قرار است وصیت نامه شهید سپهبد سلیمانی به عنوان «منشور مقاومت» در میدان آزادی تهران حسن ختام برنامه یوم الله ۲۲ بهمن در فجر چهل و یکم باشد.

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای ۱۲ گانه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در سالگرد چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی به شرح زیر است: