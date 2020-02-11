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۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۵۱

چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی؛

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از ساعت ۹ در سراسر کشور آغاز می شود

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از ساعت ۹ در سراسر کشور آغاز می شود

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ساعت ۹ صبح در بیش از ۵۲۰۰ نقطه برگزار می‌شود.

به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیش از ۶ هزار عکاس، تصویر بردار و خبرنگار برای پوشش راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در این مراسم حضور خواهند داشت. در تهران نیز ۳۰۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و ۳۰۰ عکاس و خبرنگار خارجی راهپیمایی پرشور مردم را پوشش خواهند داد.

سخنران مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ماه در تهران حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران است.

نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری اعلام کرده بود: اندیشمندان علاقه مند به جبهه انقلاب از همه قاره‌ها از جمله آمریکا، اروپا و غرب آسیا مشتاق حضور در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بودند. بر این اساس اندیشمندانی از ده‌ها کشور دنیا برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت شده اند که مهمانان ویژه ما در تهران خواهند بود.

قرار است وصیت نامه شهید سپهبد سلیمانی به عنوان «منشور مقاومت» در میدان آزادی تهران حسن ختام برنامه یوم الله ۲۲ بهمن در فجر چهل و یکم باشد.

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای ۱۲ گانه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در سالگرد چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

مسیر شماره یک مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره دو مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی، میدان آزادی
مسیر شماره سه مسجد امام هادی (ع)، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی، میدان آزادی
مسیر شماره چهار مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره پنج مسجد الجواد (ع)، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت‌الله مفتح، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره شش مسجد حضرت امیر (ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره هفت مسجد حضرت مهدی (عج)، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره هشت مسجد حضرت حجةبن الحسن (عج)، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی
مسیر شماره نه مسجد جامع امام سجاد (ع)، خیابان آیت‌الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی
مسیر شماره ده مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی
مسیر شماره یازده مسجد جامع رسول اکرم (ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید لشگری، میدان آزادی
مسیر شماره دوازده مسجد نظام‌مافی، بلوار آیت‌الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی

کد مطلب 4850218

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