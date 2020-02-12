توضیح دبیر «فجر» درباره تحریم اختتامیه توسط عوامل «روز صفر»

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر یک روز پس از برگزاری آیین اختتامیه این رویداد سینمایی در صفحه شخصی‌اش در توییتر اعلام کرد که پاسخگوی سوالات اهالی رسانه است و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر حضور پیدا نکردن عوامل فیلم سینمایی «روز صفر» در اختتامیه جشنواره فیلم فجر و اعتراض گروه سازنده این فیلم توضیحی ارائه کرد.

داروغه‌زاده نوشت: «‌‎آقای ملکان به دو موضوع انتقاد داشتند و اختتامیه فیلم فجر را تحریم کردند: ١-معتقد بودند نباید افرادی که صحبت از تحریم کرده اند و یا افرادی که در نشست رسانه ای اعتراض کرده اند داوری و کاندید می‌شدند. ٢-پذیرش فیلم «خورشید» علیرغم دیر رسیدن به جشنواره»