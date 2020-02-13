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۲۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۴۸

بدترین عملکرد تاریخ بوئینگ؛ ثبت «صفر» سفارش در ماه ژانویه

بدترین عملکرد تاریخ بوئینگ؛ ثبت «صفر» سفارش در ماه ژانویه

غول هوافضای آمریکا، بوئینگ، برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر نتوانست در ماه گذشته هیچ سفارشی به دست بیاورد و تنها ۱۳ هواپیما را به مشتریان خود تحویل داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، غول هوافضای آمریکا، بوئینگ، برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر نتوانست در ماه گذشته هیچ سفارشی به دست بیاورد و تنها ۱۳ هواپیما را به مشتریان خود تحویل داد. چنین عملکردی نشان از تشدید فشار بحران ۷۳۷ مکس بر این شرکت دارد.

هواپیماهای تحویل شده شامل ۶ جت ۷۸۷ دریم‌لاینر، ۲ جت ۷۷۷ اس و ۷۶۷ اس و ۳ جت ۷۳۷ ان‌جی بودند. در ماه ژانویه بوئینگ هیچ هواپیمای مکسی تحویل نداد. این مدل از هواپیما همچنان به دنبال ۲ سقوط مرگبار از آنکه منجر به مرگ ۳۴۶ نفر شد، زمین‌گیر هستند.

در حالی که معمولاً آغاز سال برای هواپیماسازها با یک ماه بسیار کم سفارش همراه است، رقیب اروپایی بوئینگ، ایرباس، توانست ۲۷۴ سفارش ثبت کند که دو فروش بزرگ آن به ایرلاین‌های آمریکایی بوده است. ایرباس در این ماه ۳۱ هواپیما را به مشتریان خود تحویل داد.

فقدان سفارشات جدید در ماه ژانویه به دنبال ثبت اولین ضرر سالانه بوئینگ از ۱۹۹۷ تا کنون در سال گذشته، اتفاق می‌افتد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ با ضرری ۶۳۶ میلیون دلاری روبرو شد.

کد مطلب 4851986

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