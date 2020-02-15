تبلیغات رنگارنگ برای تصاحب ۷ کرسی سبزبهارستان/۲۱۳نامزد به خط شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: فضا و سیمای این روزها شهرها و روستاهای کشور، رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته و داوطلبان با استفاده از رنگ و نور، تراکت و عکس و برشور و پخش موسیقی سعی در جذب مردم دارند.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی وزارت کشور از بامداد پنج شنبه (۲۳ بهمن) شروع شده و داوطلبان تا یکم اسفند برای معرفی خود فرصت دارند.

البته فعالیت در شبکه های مجازی پیش از اعلام رسمی تبلیغات و از زمان تأیید صلاحیت ها و حتی زودتر از آن، در زمان ثبت نام کاندیداها آغاز شده بود اما هم اکنون تبلیغات پررنگ تر و در سطح شهرها و روستاها نمود بیشتری یافته است.

نامزدها علاوه بر فضای مجازی به فضای عینی و ملموس هم راه یافته و مشاهدات نشان می دهد که ستادهای آن در شهرها مختلف استان گلستان افتتاح و آرایش انتخاباتی به خود گرفته اند.

طرفداران و اعضای ستاد انتخاباتی کاندیداها فعال شده و با پخش موسیقی‌های سنتی و ملی در ستادهای انتخاباتی سعی در تهییج و جذب مردم دارند و بساط چای و شیرینی و آش هم به راه است.

علاوه بر اینکه روزانه، شاهد راه‌اندازی گروه ها و کانال‌های هواداری در شبکه‌های اجتماعی مختلف و عضو شدن خود در این گروه ها، هستیم، بنرهای عریض هم چهره شهرها و روستاها را متاثر کرده و حیاط منازل و سطح کوچه و خیابان ها هم مملو از عکس و برشورها است.

طرفداران نامزدهای انتخاباتی هم با حضور در ستادها و در دست داشتن پوستر نامزدهای خود و همچنین چسباندن آن به شیشه خودروها و یا اقدامات ابتکاری دیگر برای جلب آرای مردم رقابت می‌کنند.

فضای انتخاباتی در تمام شهرها

فضای تمام شهرها انتخاباتی شده است و آیین پلو دادن هم از همان شب اول تبلیغات مخصوصاً از جانب پیشکسوت‌ها شروع و کاندیداها به هر طریقی متوسل می شوند تا مردم را پای سخنان خود بکشانند.

گمانه زنی ها در خصوص رقابت چند عده خاص در بین طرفداران پررنگ بوده و مردم شانس بالایی را در کسب رأی، برای برخی متصور هستند.

سخنرانی های تبلیغاتی داوطلبان بیشتر بر مبنای مبارزه با تبعیض و فساد، حل دغدغه‌های اقتصادی کشور، پرهیز از تجمل‌گرایی و تلاش برای برطرف کردن معضل بیکاری و رونق به معیشت مردم و پرهیز از سیاست‌زدگی است.

در گرگان بیشتر ستادهای انتخاباتی در محدوده خیابان خمینی (ره)، میدان وحدت، میدان ولیعصر (عجل الله) و خیابان ولیعصر یا همان شالیکوبی این شهر متمرکز شده است و البته هسته مرکزی و تاریخی گرگان هم این روزها شاهد جنبش و تکاپو بسیاری از فعالان سیاسی و غیرسیاسی است.

خیابان شهدای گرگان هم به سبب دارا بودن مجتمع تبلیغاتی چاپ و تکثیر بنر و کاغذ به یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد شهر تبدیل شده و در هر گوشه و کنار گرگان بنرهای عظیم نظر هر رهگذر را به خود جلب می‌کند.

ستادهای انتخاباتی همچون قارچ در گوشه گوشه شهرها و روستاها سبز شده و تبلیغات داغ در فضای مجازی و حقیقی جریان دارد مناطق گردشگری و توریست‌پذیر گرگان هم از آماج تبلیغات کاندیداهای مجلس بی نصیب نمانده و مسیرهای منتهی به النگدره و ناهارخوران و سایر مناطق گردشگری مملو از پارچه نوشته‌ها، تراکت های تبلیغاتی و بنر داوطلبان است.

در گلستان صلاحیت ۲۳۵ نامزد برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۶ حوزه انتخابیه این استان توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان تایید شد.

طبق گفته رئیس ستاد انتخابات گلستان از این تعداد ۷۰ نفر از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، ۳۳ نفر از حوزه انتخابیه گنبدکاووس، ۲۲ نفر از حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر ،۲۷ نفر از حوزه انتخابیه علی آبادکتول، ۳۴ نفر از حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و ۴۹ نفر هم از حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش بودند.

۲۲ نامزد انصراف دادند

عبدالرضا چراغعلی با بیان اینکه تا صبح جمعه برخی از داوطلبان انصراف داده و تعداد آنها به ۲۱۳ نفر رسیده است، افزود: در این دوره از انتخابات یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در گلستان واجد شرایط رأی دادن بوده که از این تعداد ۷۱ هزار و ۱۰۰ نفر رای اولی ها هستند.

چراغعلی برگزاری و شرکت در انتخابات را بهترین راه حفظ و صیانت از کشور برشمرد و تصریح کرد: تلاش تمام متولیان در استان مشارکت حداکثری مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

حمیدرضا ملک حسینی، دبیر ستاد انتخابات استانداری گلستان هم در این خصوص گفت: هزار و ۳۸۹ صندوق اخذ رای مردم در ۶ حوزه انتخابیه استان پیش بینی شده که از این تعداد هزار و ۱۰۰ شعبه ثابت و ۲۸۹ شعبه سیار است.

یک کارشناس ارشد علوم سیاسی در خصوص تبلیغات داوطلبان و مشارکت مردم، به خبرنگار مهر گفت: نخستین شاخص انتخابات مطلوب، مشارکت حداکثری و گسترده ملت است هرچند که انتخاب اصلح هم اهمیت زیادی دارد.

علی بهنژاد افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، راهبردی برای خنثی‌سازی سناریوی دشمن بوده و اگر اراده ملت از صندوق رای محقق نشود از طریق کف خیابان اجرا می‌شود که صحنه گردان آن دشمنان و اوباش خواهند بود.

وی ادامه داد: عرصه انتخابات برای دعوا نیست بلکه عرصه انسجام و رقابت سالم است بنابراین باید با هر تفکری که دعوت به آشوب می‌کند، مقابله کنید.

بهنژاد با بیان اینکه به قدرت رسیدن گزینه‌های اصلح از شاخص‌های انتخابات مطلوب است، تصریح کرد: اگر احساس می‌کنیم مجلس ناکارآمد است باید وقت بگذاریم و از برنامه های نامزدها کسب اطلاع کرده و با انتخاب مناسب زمینه تغییر را ایجاد کنیم.

وعده بی اساس ندهید

بهنژاد با اشاره به مشارکت بالای مردم استان در دوره‌های گذشته انتخابات، در خصوص وعده‌های انتخاباتی گفت: دادن وعده‌های بی‌اساس از سوی نامزدهای انتخاباتی مردم را نسبت به حضور در این فرایند ملی دلسرد می‌کند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی شامل قانونگذاری و نظارت بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی را عهده‌دار است، افزود: طیف بزرگی از جامعه ایران مطلع و اهل نقد و نظر هستند و نسبت به وظایف نمایندگان مجلس، موضوع های روز و نیازها و خواسته‌های خرد و کلان به خوبی مطلع هستند بنابراین نامزدهای انتخاباتی باید شعارها و برنامه‌هایی را که هم راستا با این تکالیف باشد، برگزینند.

وی اظهارکرد: طبق تبصره دو ماده ۵۷ و ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس، نصب عکس و پلاکارد با شرایط خاص مجاز بوده و کاندیداها در فضاهای مشخص شده اجازه تبلیغات دارند و هرگونه تبلیغات خارج از قانون جرم محسوب می‌شود.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار شده و هفت نماینده از ۶ حوزه انتخابیه گلستان صاحب کرسی سبز بهارستان خواهند شد.

افرادی که انتخاب می شوند، پشت میز و صندلی‌هایی نشسته و در خصوص زندگی مردم تصمیم می گیرند لذا مردم باید با مطالعه و بررسی کافی دست به انتخاب زده و به شعار و تبلیغات نامردها بسنده نکنند و کسانی را برگزینند که از شایستگی برخوردار بوده و آنچه که برای رفاه و آسایش مردم شهر و یا روستای خود مورد نیاز است را تحقق بخشند.