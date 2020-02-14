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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱:۰۹

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد

ارائه خدمات امدادی به ۶۴۳ نفر در برف و کولاک گلستان

ارائه خدمات امدادی به ۶۴۳ نفر در برف و کولاک گلستان

گرگان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان از ارائه خدمات امدادی به ۶۴۳ نفر در برف و کولاک استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی شامگاه جمعه در خصوص خدمات امدادی به درراه ماندگان برف و کولاک، اظهارکرد: به دنبال برف و کولاک ساعات گذشته در گلستان، نیروهای عملیاتی به در راه ماندگان در برف و کولاک خدمات امدادی ارائه دادند.

وی افزود: طی این مدت، ۱۵۸ خودروی گرفتار در برف و کولاک رهاسازی و به ۶۴۳ نفر در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان خدمات امدادی ارائه شد.

هروی تأکید کرد: نیروی های عملیاتی استان به منظور امدادرسانی به حادثه دیدگان و در راه ماندگان در جاده ها و محور های برفگیر و درگیر کولاک در آمادگی کامل قرار دارند.

وی گفت: مردم در صورت بروز حادثه با ندای امداد جمعیت هلال احمر تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4852784

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