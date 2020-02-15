چالش شکاف بین نسلی با ورود معلم مجهز به علم روز رفع می شود

به گزارش‬ خبرنگار‬ مهر، حدیثه اصلانی نماینده مجلس دانش آموزی درباره تفاوت و مزیت مجلس دانش آموزی با مجلس شورای اسلامی ‏فعلی گفت: هر جا جوانان وارد می‌شوند اندیشه نو حاکم خواهد بود و اطلاعاتی که جوانان می‌توانند درباره دموکراسی کسب کنند ‏اطلاعات بروزی خواهد بود و مطالبات آنها در همین راستاست. پیرو فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه بیایید با جوانان کار کنید و ‏نه برای جوانان معتقدیم که اگر این اتفاق بیفتد جامعه در ابعاد مختلف رشد می‌کند. ‏‎

وی افزود: دموکراسی انتسابی نیست، بلکه اکتسابی است، یعنی وقتی فردی به دنیا می‌آید نمی‌توانیم بگوییم دموکرات به دنیا آمده ‏بلکه در گذر زمان اطلاعات و مهارت‌هایی را کسب می‌کند و وقتی ۱۸ سال تمام پای صندوق رأی می‌آید با علم و شناخت به کاندیداها عمل می‌کند. در این‌صورت است که جامعه در مسیر شایسته سالاری قرار می‌گیرد.

اصلانی با بیان اینکه وقتی مسئولین در رشته خودشان شایسته هستند، شیب رشد جامعه خوب خواهد بود گفت: تلاش می‌کنیم جوانان ‏در مسیر دموکراسی قرار بگیرند و از نظر من اشکالی ندارد نمایندگان مجلس دانش آموزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ‏حضور پیدا کنند.‏‎

وی ادامه داد: خانواده همانقدر در رشد ما اهمیت و تأثیر دارد که مدرسه اثر دارد. ‏‎

وی درباره مصوبات اثرگذار مجلس دانش آموزی گفت: یکی از مصوباتی که پیگیری کردیم پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب بود و ‏اقداماتی انجام شد تا به شکل عملیاتی در جامعه اجرا شود. از دیگر اقدامات این بود که فرم اصلاح کتب درسی را نیز در مدارس ‏تکثیر و نظرخواهی کردیم و اینها به سازمان پژوهش ارسال شده است.‏‎

این عضو مجلس دانش آموزی با بیان اینکه نمایندگان برای انتخاب شدن سه مرحله را ‏‎مدرسه، ناحیه تا استان طی می‌کنند، با اشاره به نوع تبلیغات گفت: تبلیغات کاغذی خیانت به طبیعت است و کسانی که این کار را ‏می‌کنند باید همان ابتدا رد صلاحیت شوند.‏‎

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس توانسته در عمل به آموزش و پرورش برای حل مشکلات کمک کند؟ گفت: احکام ما تحت عنوان ‏مشاور است و قدرت عملی نداریم. مسائل زیادی وجود دارد، کودکان کار، کنکور و… در مجلس صحبت می‌کنیم و پیشنهادات ارائه ‏می شود.‏‎

اصلانی با اشاره به اینکه هر سال دو جلسه تشکیل می‌شود گفت: در صحن اول یا افتتاحیه وزرا از جمله وزیر‬ آموزش و پرورش، وزیر‬ ‏اطلاعات، ارتباطات و وزیر‬ فرهنگ و معاونان وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.‏‎

وی با بیان اینکه بازه تربیت بچه‌ها در مدارس می‌تواند گسترده‌تر باشد گفت: اکنون یک مشکل سیستم آموزشی ما این است که ‏اغلب آموزش‌ها تئوری هستند باید مهارت آموزی را توسعه دهیم. با شکاف بین نسلی مواجه‬ هستیم‬ و اگر بتوانیم معلمان جوان دارای ‏علم روز را وارد مدارس کنیم دانش آموزان با معلم همراه می‌شوند.‏‎

وی درباره اینکه آیا زور مجلس دانش آموزی به این می‌رسد که درباره مشکلات، بیانیه ای منتشر کند؟ گفت: مطالبات در صحن، ‏کوبنده است. تا جایی که بشود مطالبه می‌کنیم. اما از جایی به بعد دست ما نیست. نمایندگان نطق می‌کنند. ‏‎

به گفته اصلانی باید مسئولین از ظرفیت‌های دانش آموزی بهتر استفاده کنند.‏‎

بشری عزیزیان، نماینده مجلس دانش آموزی و رأی اولی نیز با بیان اینکه وقتی در روند تمرین دموکراسی قرار می‌گیریم باید ‏بصیرت افزایی صورت بگیرد گفت: یکی از اقدامات دبیرخانه مجلس بصیرت افزایی اعضا و از مهمترین گام‌ها برای ما بود.‏‎

وی افزود: ما نمایندگانی هستیم که انتخاب شده ایم تا حرف دانش آموزان را به مسئولان برسانیم. مجلس دانش آموزی ۱۵۰ عضو ‏دارد و این تعداد برای این مجلس کفایت می‌کند و همه ۳۲ استان دارای نماینده هستند. ۷۵ نماینده خانم و ۷۵ نماینده آقا داریم.‏‎

این نماینده مجلس دانش آموزی با اشاره به اینکه مجلس همواره در جوش و خروش است و بچه‌ها به دنبال حل مسائل هستند ‏گفت: از همه جا نماینده داریم و مشکلات آموزشی و پرورشی استان‌ها بیان می‌شود. ‏‎

عزیزیان در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس دانش آموزی در کدام مجمع جدی آموزش و پرورش حضور پیدا کرده اید؟ گفت: ‏رئیس مجلس و هیئت رئیسه در چنین جلساتی شرکت می‌کنند و نمایندگان نیز در سطح منطقه و قطب در جلساتی به عنوان ‏مهمان شرکت می‌کنند.‏‎

وی افزود: ما ممکن است دیر به دیر نسبت به حالات عادی همدیگر را در صحن ببینیم و دو مرتبه در سال پیش می‌آید. صمیمانه‌تر شدن ارتباط اعضا و شرکت در جلسات بیشتری در راستای تصویب مصوبات بیشتر می‌تواند کمک کننده باشد. البته بالا بردن ‏تعداد جلسات علنی ممکن است بازده را پایین ببرد. افزایش جلسات قطب‌ها و مناطق می‌تواند مفیدتر باشد.‏‎

عزیزیان افزود: به عنوان یک رأی اولی این فرصت به من داده می‌شود تا انتقاد کرده یا راه‌های پیشرفت را بیان کنم. هر فرد باید ‏بپرسد من انتقاد کردم آیا قدمی هم در این راه برداشتم؟ ‏‎

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سید عماد هاشمی، رئیس مجلس دانش آموزی در پاسخ به اینکه به خروجی‌های مجلس دانش آموزی قانع ‏هستید؟ گفت: مجلس دانش آموزی علیرغم اهمیتی که دارد مهجور است و گله ما از اصحاب رسانه است. شاید آنقدر که پتانسیلش ‏را داریم به آن چیزی که می‌خواهیم نرسیده ایم. ‏‎

وی افزود: اما نمایندگان ادوار مجلس تلاش خود را می‌کنند و پیشرفت مجلس روز به روز بیشتر می‌شود.‏‎

وی درباره اینکه آیا مجلس پتانسیل‌هایی برای تأثیر عملیاتی دارد؟ گفت: بله اثرگذار است، پنج کمیسیون در موضوعات مختلف و ‏چندین کارگروه دارد که در موضوعاتی چون گام دوم انقلاب وسیع کارکرده است. یک فرایند اصلی به نام سند مجلس دانش ‏آموزی داریم و در نهایت به یک موضوع به عنوان برآیند مجلس پرداخته و سند مربوط تدوین می‌شود. مجلس به غیر از پتانسیلی ‏که دارد یک تریبون است که حرف دانش آموزان بیان شود.‏‎

هاشمی با بیان اینکه بهترین اسناد را در آموزش و پرورش داریم از جمله سند تحول بنیادین منتها نیازمند فرهنگ سازی است ‏اظهار کرد: باید ازآنچه ارائه داده ایم دفاع کنیم. دو مرتبه در سال مجمع عمومی مجلس برگزار می‌شود و جدای از آن جلسات ‏مناطق، کمیسیون‌ها و قطب‌ها را داریم.‏‎

وی با بیان اینکه سطح کیفی آموزشی در مدارس سال به سال رو به پیشرفت است اظهار کرد: رضایت از وضعیت آموزشی ‏نسبی است. ما هیئت اندیشه ورز سازمان پژوهش را داریم. مثلاً به این حیطه وارد شدیم که چرا کتب درسی تحمیلی هستند. ‏‎

احمد جاسمی نژاد عضو مجلس دانش آموزی‬ نیزبا اشاره به ابعاد مختلف مجلس دانش آموزی گفت: یک بعد پرورش توانمندی‌های دانش آموزان است. مجلس دانش آموزی و آموزش و پرورش مانند قطاری هستند که در ریلی حرکت می‌کنند، شاید ‏به قسمت خوش آب و هوای مسیر نرسیده باشیم اما در چشم اندازمان هست.‏‎

رئیس کمیسیون فناوری و ارتباطات مجلس دانش آموزی با اشاره به اینکه بالا بردن تعداد جلسات علنی مجلس دانش آموزی دارای ‏ابعادی است گفت: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و تحریم هستیم. وقتی می‌توان جلسات را ویدئو کنفرانس برگزار کرد نیازی ‏نیست حتماً جلسات حضوری برگزار شود و ما هرماه از استان‌ها به مجلس بیاییم و وقت دانش آموزان و وزیر را بگیریم. این کار ‏را شروع کرده ایم. از آن سو نمی‌شود هر ماه یکبار مدرسه را رها کرده و به مجلس بیاییم. ‏‎

جاسمی نژاد افزود: یک مشکلی که با آن مواجهیم این است که نشاط در سطح مدرسه نیست. دانش آموزان منتظرند ساعت ۲ بشود ‏و از مدرسه بروند. هرچند به عنوان نماینده معتقدم در آینده وضعیت بهتر می‌شود.‏‎

وی درباره اینکه آیا اگر نمایندگان مجلس دانش آموزی به مجلس شورای اسلامی بروند وضعیت تفاوت می‌کند؟ گفت: قطعاً ‏متفاوت خواهد بود زیرا اعضای مجلس دانش آموزی جامعه جوان فعال اند و مسیر پیشرفت از بیانیه گام دوم. می‌گذرد. ما تا کنون ‏به بیانیه عامل بوده ایم و به احتمال زیاد بهتر در مسیر حرکت می‌کند.‏‎

