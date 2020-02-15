به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از انتشار گزارش‌هایی نادرست (در خصوص ویروس کرونا) مطلع شده است که هدف آن‌ها استناد به نقل قول ادعایی نسبت داده شده به یک مقام رسمی فائو درباره ویروس کرونا و جمهوری دمکراتیک خلق است.

این ادعا از یک ایمیل جعلی ارسال شده به یک رسانه از طریق یکی از حساب‌های کاربری رسمی فائو که مورد هک قرار گرفته است، نشأت می‌گیرد و هیچ یکی از اطلاعات مندرج در آن پیام حقیقت ندارند.

فائو در حال بررسی و تحقیق در خصوص این عملیات هک سایبری است که بر این اساس، از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درخواست داریم از نقل قول و استناد به این ادعای نادرست اجتناب کنند.

این بیانیه بار دیگر تاکید کرد: فائو هیچ بیانیه‌ای را در خصوص ویروس کرونا و جمهوری دموکراتیک خلق کره منتشر نکرده است.