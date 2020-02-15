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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۸

با حمله فیشینگ انجام شد:

کلاهبرداری موبایلی بانکی در آمریکا و کانادا

کلاهبرداری موبایلی بانکی در آمریکا و کانادا

بررسی مؤسسات امنیتی سایبری نشان می‌دهد یک حمله از نوع فیشینگ بر ضد کاربران خدمات موبایلی بانکی در آمریکا و کانادا آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، تحقیقات کارشناسان مؤسسه امنیتی لاک اوت نشان می‌دهد این حمله فیشینگ با ارسال پیامک‌های فریبنده برای کاربران تلفن همراه صورت می‌گیرد.

پیامک‌های یادشده حاوی لینک به وب سایت‌های آلوده و مخربی هستند که مشابه با سایت‌های بانک‌های معتبر طراحی شده‌اند، اما در صورت ورود اطلاعات در آنها هکرها با سرقت این داده‌ها می‌توانند وارد حساب‌های بانکی کاربران شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰۰ کاربر گوشی‌های هوشمند در برخی کشورها و به خصوص آمریکا و کانادا هدف حملات فیشینگ قرار گرفته‌اند. سایت‌های فریبنده طراحی شده نیز شباهت زیادی به سایت‌های بانک‌های مشهور و شناخته شده در آمریکا و کانادا دارند.

هنوز مشخص نیست چند نفر بابت این حملات دچار ضرر و زیان مالی شده‌اند. برخی بانک‌های هدف این حملات برای مشتریان خود پیام‌هایی ارسال کرده و در این زمینه به آنها هشدار داده‌اند.

کد مطلب 4852870

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