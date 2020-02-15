دانشگاه آزاد در افق ۱۴۰۴ باید به دانشگاه حل مسأله تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جلسه توجیهی ویژه اعضاء هیئت علمی جذب شده سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلی و رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی برگزار شد.

رنجبر در این نشست با اشاره به تحولات مثبت دانشگاه آزاد اسلامی در دو سال اخیر، گفت: این دانشگاه باید در افق ۱۴۰۴ به یک دانشگاه حل مسأله تبدیل شود و انتخاب اول جوانان برای ادامه تحصیل باشد.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن کارکنان خدوم، دانشجویان دانش دوست و اعضاء هیئت علمی جوان، متعهد، اخلاق گرا و متخصص قطعاً به این هدف خواهد رسید.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این بیانیه جوانان را موتور پیشران چهل سال دوم انقلاب اسلامی یاد می کنند و جوانان باید در امتداد سرفصل های هفتگانه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای تحولات علمی کشور در دانشگاه همت کنند.

رنجبر به تحولات ساختاری در حوزه علم در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: شتاب علمی، گسترش علم و دانش و خلق و تولید ثروت از مهمترین تحولات دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر گسترش دانشگاه حل مسأله در کشور تأکید دارند، گفت: داشتن روحیه جهادی، توجه به علم و فناوری، درگیر شدن با مسائل و چالش‌های کشور، تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی دانشجویان و تحول دائم و اصلاح مستمر در محیط‌های دانشگاهی، کمک به اصلاح زنجیره‌ چرخه‌ تولید و مصرف از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری در دانشگاه حل مسأله است که باید در کشور گسترش یابد و دانشگاه آزاد سلامی نیز در این راستا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری گام بر می دارد.