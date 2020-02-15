مهلت ثبت نام کنکور فردا پایان می یابد/ ثبت نام ۹۳۶ هزار نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال ۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، (نوبت دوم) شبانه، نیمه حضوری، مجازی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام برای کنکور سراسری ۱۳۹۹ از ۱۶ بهمن آغاز شد و بنابر برنامه زمان بندی شده پنجشنبه ۲۴ بهمن پایان می‌یافت که این مهلت برای تمامی داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز ۲۷ بهمن ماه ۹۸ تمدید شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تا ساعت ۱۶ عصر امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸ تعداد ۹۳۶ هزار و ۷۱۸ داوطلب نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند که توصیه می‌شود سایر علاقمندان نیز با توجه به مهلت اعلام شده، فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی گفت: کنکور سراسری ۹۹ در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های امتحانی برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کنکور از ۹ تیر ماه سال ۹۹ بر روی سایت این سازمان سنجش قرار می‌گیرد داوطلبان تا ۱۱ تیر ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: کارنامه نتیجه اولیه این آزمون دهه دوم مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود و داوطلبان به صورت اینترنتی می‌توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند. نتیجه نهایی کنکور ۹۹ در دهه دوم شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، ثبت‌نام برای شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ از روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز شده است و این مهلت در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ پایان می‌پذیرد.

تکالیف داوطلبان برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۹

داوطلب شرکت در آزمون باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.

مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (این دفترچه همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است).

خرید کارت اعتباری ثبت‌نام از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org.

مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی زیر:

۱) کد سوابق تحصیلی دارندگان دیپلم نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶). تذکر مهم: این دسته از داوطلبان قبلاً باید طبق اعلام مدارس محل تحصیل با مراجعه به سامانه اعلام شده کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کرده و در زمان ثبت‌نام با درج کد سوابق تحصیلی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اطلاعات فردی خود را مشاهده کنند.

۲) کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ شاخه نظری (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و همچنین نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶) رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی.

۳) کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان با مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ اخذ کرده‌اند.

تبصره ۱: دارندگان مدرک پیش‌دانشگاهی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در صورتی که اطلاعات شأن در بانک اطلاعاتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته و یا ناقص باشد، ابتدا برای تکمیل اطلاعات خود به آدرس اینترنتی: http://dipcode.medu.ir مراجعه کنند. در صورت تأیید اطلاعات آنان از سوی آموزش و پرورش، می‌توانند تا تاریخ ۲۴ بهمن ۹۸ با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ ثبت نام کنند.

تبصره ۲: دانش آموزان نظام آموزشی ۳-۳-۶ و همچنین دانش آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (نظام سالی واحدی – ترمی واحدی) سال جاری که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۹ فارغ‌التحصیل می‌شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ ۲ تیرماه ۹۹ مراجعه کنند.

ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر ۱۶ تا ۲۴ بهمن ۹۸ برای شرکت در آزمون الزامی است.

پرینت کارت شرکت در آزمون، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس برنامه‌زمانی مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک.

حاضر شدن در محل و حوزه امتحانی تعیین شده در کارت شرکت در آزمون و پاسخ دادن به سوالات.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۳۷۰ هزار ریال (۳۷ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون می‌تواند متقاضی شرکت در یکی از گروه‌های پنجگانه آزمایشی شامل گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبان‌های خارجی) شود.

در صورتی که داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی باشد، لازم است که به ازای هر گروه آزمایشی، مبلغ ۳۷۰ هزار ریال (۳۷ هزار تومان) دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت دارد.

منظور از ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی این است که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب یکی از گروه‌های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود. هیچ داوطلبی نمی‌تواند به طور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کند.

در صورتی که داوطلبی علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی باشد، لازم است که نسبت به پرداخت مبلغ ۱۸۶ هزار ریال (۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان) دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۰ رقمی) را دریافت کند.

درباره نحوه اعلام علاقه‌مندی به رشته‌های دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران، در صورت اخذ مجوزهای قانونی توسط وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذیصلاح برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه‌ها، موضوع در مرحله انتخاب رشته‌های تحصیلی (حدود دهه دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۹) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نوع مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در کنکور سراسری

۱) دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶، اعم از شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای یا کاردانش و یا اخذ دیپلم حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، دارا بودن دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای داوطلبان الزامی است.

۲) دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش (نظام آموزشی غیر ۳-۳-۶) که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی: آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری - کارگردانی، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، موسیقی نظامی، نقاشی، نمایش عروسکی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه آزمایشی هنر و در رشته‌های علوم ورزشی و آموزش علوم ورزشی به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می‌پذیرد.

توضیحات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه‌های مربوط در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. این رشته‌ها از ردیف رشته‌های مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج شده و اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های فوق در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ همزمان با نتایج سایر رشته‌های متمرکز اعلام خواهد شد.

ثبت‌نام بدون توجه به نوع نظام آموزشی در کنکور ۹۹

براساس مصوبه جلسه هجدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۹ تیرماه ۹۸ داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ مجاز هستند در زمان ثبت‌نام بدون توجه به نوع نظام آموزشی که در آن تحصیل کرده‌اند، نوع مجموعه سوالات خود را از نظام آموزشی دیگر (نظام آموزشی ۳-۳-۶ و یا نظام آموزشی سالی واحدی- ترمی واحدی) انتخاب کرده و در جلسه آزمون به آن پاسخ دهند.

به داوطلبان تاکید شده است در انتخاب مجموعه سوالات در تقاضانامه ثبت‌نام خود دقت لازم را به عمل آورند چرا که تبعات هر نوع اشتباه در انتخاب نوع سوالات به عهده شخص داوطلب بوده و در جلسه آزمون، مجموعه سوالات انتخابی به داوطلب تحویل داده خواهد شد و تغییر مجموعه سوالات برای داوطلب در زمان برگزاری آزمون میسر نخواهد بود.

آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام

داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارک یا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده کنند.

داوطلبان، در صورت تمایل به ویرایش اطلاعات ثبت نامی، لازم است که با وارد کردن اطلاعات درخواستی نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی بر اساس دستورالعمل به شرح زیر اقدام کنند:

الف- آن دسته از داوطلبانی که مشمول سوابق تحصیلی نیستند، اجازه ویرایش کلیه اطلاعات ثبت‌نامی خود را دارند.

ب- آن دسته از داوطلبانی که مشمول سوابق تحصیلی هستند، اجازه ویرایش اطلاعات خود را دارند؛ اما اجازه ویرایش اطلاعات سوابق تحصیلی را نخواهند داشت.

توجه: شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون درج شده است و هرگونه تغییر در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نشریه پیک‌سنجش و در صورت لزوم از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org یا با شماره تلفن گویای‌: ۴۲۱۶۳ (کد ۰۲۱) در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.