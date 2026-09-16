رقابت ۲ هزار نفر در بیستمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسیخانی در نشست خبری بیستمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که امروز در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد اظهار کرد: امسال بیستمین سال برگزاری مسابقات ربوکاپ ایران است و این رویداد طی ۱۹ سال گذشته به همت دانشگاه آزاد اسلامی استمرار داشته است. در دوره بیستم نیز با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و همراهی مجموعههای مختلف، مسابقات در شرایط ویژه کشور برگزار شد.
او با اشاره به حضور پررنگ دانشآموزان و جوانان در این دوره افزود: شور و نشاط علمی و پژوهشی قابل توجهی در میان نوجوانان و جوانان دیده میشود و این مسابقات را میتوان نوعی سرمایهگذاری بنیادی برای تربیت نیروهای متخصص در حوزه فناوریهای نوظهور دانست.
به گفته رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران، رباتیک و هوش مصنوعی در کنار حوزههایی مانند انیمیشن، مدلسازی سهبعدی و بازیهای رایانهای، از جمله حوزههایی هستند که باید برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها برنامهریزی شود.
حضور دانشآموزان ابتدایی در ربوکاپ
موسیخانی با اشاره به بخش دانشآموزی مسابقات گفت: امسال بخش ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی نیز به مسابقات اضافه شده و حدود ۱۳۰ تیم در این بخش حضور دارند.
او ادامه داد: در بخش دانشآموزی، علاوه بر لیگ ویژه مدارس ابتدایی، بخش جونیور نیز برگزار میشود و شرکتکنندگان در لیگهایی مانند رباتهای امدادگر، فوتبال و شبیهسازی با یکدیگر رقابت میکنند.
رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران همچنین از تلاش برای فعالتر شدن بخش دانشجویی خبر داد و گفت: با حمایت معاونت علمی و دانشگاه آزاد اسلامی، امیدواریم زمینه حضور دوباره دانشگاهها در لیگهای دانشجویی فراهم شود.
هدف؛ بازگشت به جایگاه علمی و استفاده از دانش جهانی
موسیخانی با اشاره به سابقه موفقیت تیمهای ایرانی در رقابتهای جهانی ربوکاپ گفت: ایران در سالهای گذشته در جمع تیمهای برتر جهان قرار داشته و باید بار دیگر از ظرفیت این مسابقات برای توسعه دانش رباتیک و هوش مصنوعی استفاده کرد.
او تأکید کرد: هدف صرفاً کسب مقام در مسابقات جهانی نیست، بلکه باید از دانش و تجربهای که در این رویدادها تولید و عرضه میشود، برای توسعه فناوری در کشور بهره گرفت و آن را به صنایع مختلف منتقل کرد.
رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران افزود: امروز حوزههایی از پزشکی و تولید گرفته تا صنایع خانگی، تحت تأثیر توسعه هوش مصنوعی و رباتیک قرار دارند و این فناوریها به بخشی از روند تحول صنایع تبدیل شدهاند. از این رو، تمرکز بر تربیت نیروی انسانی و توسعه این دانش اهمیت ویژهای دارد.
موسیخانی همچنین از برنامهریزی برای توسعه لیگهای کاربردی در دورههای آینده خبر داد و گفت: با همکاری معاونت علمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، آموزشوپرورش و صنایع مختلف، قرار است زمینه حضور مؤثرتر صنعت در مسابقات فراهم شود.
به گفته او، هدف این است که در کنار رقابتهای علمی، کاربرد فناوریهای رباتیک و هوش مصنوعی در مسائل واقعی صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد و لیگهایی متناسب با نیازهای بخشهای مختلف اقتصادی شکل بگیرد.
رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران درباره آمار این دوره نیز گفت: بیش از ۶۰۰ تیم در مرحله ثبتنام اولیه حضور داشتند که پس از ارزیابی کیفی و مرحله انتخابی، بیش از ۴۰۰ تیم به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردند.
به گفته موسیخانی، حدود ۲ هزار شرکتکننده در بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران حضور دارند.
او همچنین از برنامهریزی برای برگزاری دوباره سمپوزیوم بینالمللی هوش مصنوعی و رباتیک در کنار مسابقات خبر داد و گفت: این رویداد علمی میتواند زمینهای برای تبادل دانش میان استادان، پژوهشگران و فعالان این حوزه فراهم کند.
رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران گفت: بیش از ۶۰۰ تیم در مرحله ثبتنام اولیه حضور داشتند که پس از ارزیابی کیفی و مرحله انتخابی، بیش از ۴۰۰ تیم(۲ هزار نفر) به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسیخانی در نشست خبری بیستمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که امروز در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد اظهار کرد: امسال بیستمین سال برگزاری مسابقات ربوکاپ ایران است و این رویداد طی ۱۹ سال گذشته به همت دانشگاه آزاد اسلامی استمرار داشته است. در دوره بیستم نیز با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و همراهی مجموعههای مختلف، مسابقات در شرایط ویژه کشور برگزار شد.
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