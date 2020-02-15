حضور نمایندگان انقلابی درمجلس یازدهم به این مجموعه اقتدار می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میر مهدی اظهار داشت: بحث تشکیل ائتلاف انقلاب اسلامی این است که سایر تفکرات راست و چپ کنار گذاشته شود و بایستی بحث انقلاب را مطرح کنیم، اهداف امام راحل که طی ۱۵ سال از سال ۴۲ تا ۵۷ پیگیری و در سال ۵۷ به ثمر رساندند و تا سال ۶۷ در برنامه‌های آن حضور داشتند و پس از ایشان سپس با رهبری رهبر معظم انقلاب این جریان در کشور دوباره فعال شد.

وی ادامه داد: تفکر ما در این بود که افرادی مسئولیت‌ها را در دست می‌گیرند، انقلابی هستند و نمی‌خواستیم خود را به طور مستقیم وارد فضای کشور کنند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: در برخی موارد اصل انقلاب اسلامی مورد بی مهری قرار گرفته و عده‌ای با اعمال و رفتارها آن را به فراموشی سپرده اند. در همین راستا نیروهای انقلابی تصمیم گرفتند با احزاب، افراد حول محور ولایت همه جمع شوند و برای آینده کشور به ویژه طرحی که رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب بیان کردند، وارد میدان شوند.

حجت الاسلام میر مهدی گفت: هر زمانی صحنه انقلاب به فرد دیگری سپرده، شکست خوردیم و هر زمان به دست انقلابیون واگذار شد، پیروز شدیم و در زمینه‌هایی که انقلاب کردیم در دنیا زبانزد خاص و عام هستیم و دنیا در صنایع دفاعی، زمینه‌های علمی و… در مورد ایران نظر دیگری دارد.

وی افزود: تمام احزاب تصمیم گرفتند در این حیطه گرد هم آیند و عده‌ای از معتمدین هر منطقه جمع شوند و برای آینده کشور که ضمن انتخابات مجلس پیگیری می‌شود، برای آن برنامه ریزی کنند. پیرو این مساله جلسات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد و به استان مرکزی نیز کشیده شد و البته راه اندازی شورای ائتلاف استان مرکزی را دیر آغاز کردیم.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: با توجه به انتخابات مجلس به حداقل‌ها اکتفا کردیم و هدفمان این بوده به انتخاب مجلس برسیم و مجلس انقلابی را تشکیل دهیم زیرا مجلس در رأس امور است. مجلس انقلابی و پر قدرت اثرات مطلوب خود را در کشور نمایان می‌کند اما با اینکه عده‌ای در انقلابی بودن ضعف داشتند، امیدواریم مجلس انقلابی تشکیل شود.

حجت الاسلام میر مهدی اظهار کرد: در مجموع تعداد نفرات شورای ائتلاف استان مرکزی ۳۳ نفر هستند به طوری که ۲۳ نفر به شورای ائتلاف پیوستند و ۱۰ نفر نیز از معتمدین بودند.

وی گفت: در همین راستا برای معرفی کاندیداها افرادی را انتخاب کردیم که بسیار مهم مطلع و مؤثر بودند. از ۱۴۴ کاندید تأیید شده توسط هیأت اجرایی ۲۷ نفر از کاندیدا با پذیرش ائتلاف و امضای تعهد نامه برنامه‌های خود را ارائه کردند که در مرحله بعد شورا به ۹ نفر آن‌ها رأی داد و نظر سنجی کرده و حائز بالاترین امتیاز بودند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: در جلسه دیگر با حضور شورای استان و حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان از بین ۹ نفر ۴ نفر انتخاب و در نهایت از بین ۴ نفر ۲ نفر برای حوزه اراک، خنداب و کمیجان از سوی شورای ائتلاف مشخص شدند.

حجت الاسلام میر مهدی گفت: انتظار ما بر این است که افراد انقلابی که خود را در خط ولایت و رهبری می‌دانند حرکتی برای انشقاق این ائتلاف انجام ندهند، انتظار ما این نیست که همه به منتخب شورای ائتلاف رأی دهند اما نباید عده‌ای انقلابی قصد تضعیف و تخریب شورا را داشته باشند.