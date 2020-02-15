‌به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، در نشست خبری که روز شنبه برگزار شد، در خصوص مطالبات مراکز درمانی از سازمان بیمه سلامت، افزود: تمامی مطالبات مراکز طرف قرارداد تا شهریور امسال پرداخت شده این در حالی است که مطالبات داروخانه‌ها تا پایان مهرماه پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پزشکان و مراکزی که نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیکی اقدام کرده‌اند، مطالباتشان تقریباً به روز و تا آذرماه پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در خصوص آزمون ارزیابی وُسع و بیمه همگانی افراد افزود: پوشش اجباری بیمه سلامت در ۱۳ آبان ماه آغاز شد و طی این مدت ۱۷۳ هزار نفر در استان تهران در سامانه، ثبت‌نام و درخواست ارزیابی وُسع کرده‌اند. این افراد عنوان کردند که توان مالی برای پرداخت ماهیانه حق بیمه را ندارند.

حسینی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های وزارت رفاه، ۱۳۶ هزار نفر از این تعداد ارزیابی وُسع شده‌اند و در نهایت برای ۹۶ هزار و ۸۸۶ نفر پیامک ارسال شد که می‌توانند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.

وی اظهار داشت: تاکنون برای ۲۶ هزار نفر این افراد دفترچه بیمه صادر شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شد دو میلیون نفر در استان تهران تحت پوشش بیمه نباشند، گفت: بسیاری از مردم تا بیمار نشوند برای تحت پوشش قرار گرفتن، مراجعه نمی‌کنند و در نهایت کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی ما برای پوشش بیمه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

حسینی بیان کرد: بیمه‌شدگانی که توانایی پرداخت حق بیمه دارند، باید ماهیانه ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر نفر پرداخت کنند که مبلغ زیادی است و می‌توانند از مراکز درمانی و خصوصی طرف قرارداد بهره‌مند شوند.

وی گفت: در حال حاضر تنها به صورت اورژانسی (نیاز به بستری)، افراد می‌توانند در صورت نداشتن بیمه، تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در مورد پوشش بیماران خاص اظهار داشت: در استان تهران ۱۰ هزار بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند که شامل بیماران پیوند کلیه، دیالیزی، هموفیلی و ام‌اس می‌شوند و داروها و خدمات بستری، مشمول حذف فرانشیز شده و می‌توانند رایگان خدمات استفاده کنند.

حسینی در خصوص حذف دفترچه در مراکز درمانی نیز گفت: حذف دفترچه درمانی یکسری مراحل و آمادگی نیاز دارد که در حال حاضر در ۵۵ بیمارستان دانشگاه تهران با کد ملی بیماران پذیرش می‌شوند و استحقاق‌سنجی انجام می‌شود. در بخش سرپایی و خصوصی نیز با الکترونیکی کردن نسخه‌نویسی، اقدامات ما انجام شده و پزشکان نسخه‌های خود را در دفترچه بیمه نمی‌نویسند که این اقدام نیز در آینده منجر به حذف کامل دفترچه خواهد شد.

به گفته وی، در شهرستان‌های دماوند، پردیس، فیروزکوه، پیشوا، قرچک و ورامین، نسخه‌نویسی الکترونیکی آغاز شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران تأکید کرد: با حذف دفترچه و اجرای نسخه الکترونیکی، همپوشانی بیمه‌ای نیز حذف شده است.

حسینی درباره پوشش خدمات روانی بیماران گفت: پوشش خدمات و تعهدات بستری کامل، سرپایی و ویزیت، تحت پوشش بیمه سلامت است و برای پوشش بیمه‌ای مشاوره خدمات روان نیز با دفتر روان وزارت بهداشت جلسات متعددی داشتیم که امیدواریم این پوشش تا اسفندماه، نهایی و مشاوره‌هایی که توسط روانپزشک ارائه می‌شود هم تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی داروهای تولید داخل تحت پوشش بیمه سلامت هستند، افزود: همچنین بیش از ۸۰ درصد داروهای وارداتی تحت پوشش هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در مورد پوشش درمانی اتباع در سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار نفر از اتباع تهران که دارای کارت اقامت هستند، تحت پوشش قرار دارند و تمامی تعهدات برای آنها همانند سایر بیمه‌شدگان است.