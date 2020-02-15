دوهزارطرح ناتمام درکهگیلویه وبویراحمد/خاک فرسایش برکالبد پروژه ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- پژمان امیدی: با نگاهی به روند حرکتی افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد کدهای بسیار جالبی از روند حرکتی آن در سطح استان دیده می‌شود.

بررسی آمارهای سالیان گذشته تاکنون نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر کلنگ زنی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح‌ها اگر پیشی نداشته، حداقل آماری نزدیک به پروژه‌های افتتاحی داشته است.

از سوی دیگر پیوست اعتباری به عنوان حلقه مفقوده ای دیده می‌شد که در برخی پروژه‌ها ساختار را به فرسودگی می‌رساند.

فرسایش بر کالبد پروژه‌ها

فرسایشی شدن پروژه‌ها می‌توانست آسیب بزرگی به بدنه بخش عمران کهگیلویه و بویر احمد باشد که با انباشت پروژه‌ها کلید می‌خورد.

پروژه‌های ایستا و خسته کننده در قلب کهگیلویه و بویراحمد رنجش خاطر مردم را به وجود می‌آورد.

این موضوع را می‌توان به شکل مصداقی در هر شهرستانی یافت و هر پروژه نیمه تمام از سالیان گذشته می‌تواند نمونه و سند کاملی برای حقانیت این موضوع باشد.

اما با روند تغییری که تیم مدیریتی استان در سال‌های اخیر در پیش گرفت، می‌توان امید داشت که زخم دو هزار پروژه نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های آتی به پایان رسیده و یک ریتم تعادل در بخش پروژه‌های عمرانی استان ایجاد شود.

۲۰۰۰ پروژه نیمه تمام داریم

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از وجود ۲ هزار پروژه نیمه تمام در استان خبر داد.

عزیز فیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود افزود: باید اولویت گذاری مناسب برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی باشد که پروژه زخمی در استان نداشته باشیم، اظهار کرد: گاهاً پروژه‌هایی با قدمت بیش از ۱۰ سال در استان به چشم می‌خورد که روند تکمیل آنها کند بوده و باید اقدامات لازم در این بخش عملیاتی شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی ما برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بوده و تعریف پروژه‌های جدید صرفاً با خروجی محوری، نیاز روز، ضرورت و تأمین اعتبار مناسب انجام خواهد شد.

وی ابراز داشت: امید است با این روند حرکتی، کاهش بیش از پیش تعداد پروژه‌های نیمه تمام در استان شکل گرفته و خروجی مناسب به دست آید.

برای راستی آزمایی آمارهای موجود به تحلیل داده‌های آماری دهه فجر سال جاری در حوزه افتتاح و کلنگ‌زنی پرداختیم.

افتتاح ۳۰۴ پروژه در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کلنگ‌زنی و افتتاح ۳۸۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان طی دهه فجر ۹۸ خبر داد.

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۳۳۱ پروژه عمرانی و ۵۰ پروژه اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

کلانتری از افتتاح ۲۶۱ پروژه عمرانی و ۴۳ پروژه اقتصادی در استان طی دهه فجر سال جاری خبر داد و اظهار کرد: ۷۰ پروژه عمرانی و ۷ پروژه اقتصادی در استان کلنگ زنی شد.

وی اعتبار پروژه‌های افتتاح و کلنگ‌زنی استان را قریب به یکهزار میلیارد تومان دانست و گفت: این پروژه‌ها، اشتغالزایی ۳۲۸۴ نفری در سطح استان را عملیاتی می‌کنند.

استاندار با بیان اینکه در پروژه‌های افتتاحی عمرانی اشتغال‌زایی ۱۵۹۳ نفر انجام خواهد شد، اظهار کرد: یک هزار و ۷۰ نفر نیز از قبل پروژه‌های کلنگ زنی عمرانی صاحب شغل خواهند شد.

وی افزود: پروژه‌های افتتاحی اقتصادی نیز اشتغالزایی ۵۱۱ نفری را رقم خواهم زد.

کلانتری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بودجه سال ۹۹، گفت: یک هزار و ۴۷۶ طرح و پروژه در استان از اعتبارات تخصیص داشتند.

استاندار با بیان اینکه یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان ابلاغ اعتبارات استان بود، ابراز کرد: ۳۴۴ میلیارد تومان نیز اعتبار پروژه‌های ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های آماری پروژه‌های فجر سال جاری استان نشان می‌دهد که کهگیلویه و بویراحمد در حال تلاش برای آسیب زدایی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است. هرچند تعداد بالای این پروژه‌ها یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات را طلب می‌کند، اما نگاه شکل گرفته در استان می‌تواند روزنه امیدی بر تکمیل پروژه‌های فرسایشی شده استان باشد که سالیان سال کام مردمان این دیار را تلخ می‌کنند تا شاید روزی به فرجام برسند.