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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

صبح امروز؛

اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا با ظریف دیدار کردند

اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا با ظریف دیدار کردند

اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی صبح امروز(شنبه) با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و تبادل نظر کردند.

ریاست طرف اروپایی بر عهده خاویر سولانا مسئول عالی اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.

گفتنی است، ظریف همچنین روز گذشته نیز با وزرای خارجه عمان، کرواسی، چین، فنلاند، واتیکان، چک، نخست‌وزیر و وزیر خارجه کانادا و گروه ریش سپیدان(مقام‌های بلند پایه اسبق سازمان ملل متحد) دیدار و گفتگو کرد.

پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ از روز گذشته(جمعه) به مدت سه روز آغاز به کار کرد.

کد مطلب 4853082
محسن احدی

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