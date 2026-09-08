به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه معارفه مدیر کل جدید کتابخانه های عمومی خوزستان ضمن قدردانی از نگاه فرهنگی استاندار خوزستان اظهار کرد: خوزستان از نظر تعداد کتابخانه ها و فضاها شرایط خوبی دارد؛ در استان ۲۲۳ نقطه خدمت وجود دارد که حدود پنج درصد نقاط خدمت کشور را شامل می شوند.

رئیس نهاد کتابخانه‌های کشور ادامه داد: متاسفانه زیرساخت های کتابخانه، فضاهای کتابخانه ای و تجهیزات کتابخوانی به اندازه کافی رشد نکرده و بروز نشده که نیاز مند بازطراحی و ایجاد فضاهای فرهنگی مطلوب در کتابخانه های عمومی هستیم تا بتوانیم خدمت‌رسانی مطلوبی برای گروه های سنی مختلف داشته باشیم. همچنین علاوه بر کتاب و کتابخوانی، در فعالیت های مختلف فرهنگی مشارکت داشته و کتابخانه ها به پاتوق های اجتماعی تبدیل شود.

وی گفت: تا هفته کتاب و کتابخوانی، یک کتابخانه سیار به خوزستان اختصاص خواهیم داد و امیدوارم با حمایت استاندار بتوانیم دومین کتابخانه را برای استان تجهیز کنیم.

رئیس نهاد کتابخانه‌های کشور با بیان اینکه در حال حاضر یک کتابخانه سیار خودروی وانت در خوزستان وجود دارد اظهار کرد: این کتابخانه با استقبال بی‌نظیری مواجه شده و اعضای آن خیلی بیشتر از اعضای یک کتابخانه ثابت است لذا یک الگوی خوب برای توسعه کتابخانه ها در مناطق محروم و فاقد کتابخانه به شمار می رود که امیدواریم به زودی شاهد استقرار دو خودروی سیار باشیم و بتوانیم نقاط خدمت و فضای فرهنگی را در سطح استان بیش از پیش گسترش دهیم.

نظربلند افزود: امیدواریم با حمایت های استاندار خوزستان رشد هرچه بیشتر فضاهای کتابخانه عمومی و مبادی مد نظر برای بازسازی و بازطراحی کتابخانه و ایجاد فضای جدید را شاهد باشیم.