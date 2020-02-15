به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان درباره شرایطی که منجر به انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، گفت: ما مشابه این تجربه را در سال ۱۳۸۶ که بنده رئیس فدراسیون شدم، داشتیم. وقتی به فدراسیون آمدم، دو روز بعد باید با سوریه بازی می کردیم و سرمربی نداشتیم. همان موقع یک مربی موقت را انتخاب کردیم. آن موقع خیلی بحث می شد که مربی داخلی داشته باشیم یا خارجی. روی تجربه کم یا نداشتن نقطه نظر خاص در همان مقطع زمانی دو، سه سرمربی عوض کردیم و به جام جهانی نرفتیم و لطمه خوردیم. نرفتن به جام جهانی لطمه بسیار سنگینی است.

وی افزود: یکی از سخت ترین رشته های ورزشی فوتبال و سخت ترین کار فوتبال هم انتخاب سرمربی است. سرمربی باید رزومه داشته باشد و با زمان مناسب، شناخت لازم را از یک تیم پیدا کند، مثل کی روش.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تغییر مارک ویلموتس در این مقطع زمانی درست نبود، یادآور شد: در مقطعی مثل الان باید سرمربی خود را نگه می داشتیم و درست نبود با یکی، دو باخت مربی را عوض کنیم. ویلموتس باید می ماند.

کفاشیان تاکید کرد: در این مقطع باید مربی ای باشد که فوتبال و بازیکنان ما را بشناسد چون یکی دو ماه دیگر بازی هایمان شروع می شود. باید تمام شرایط را ببینیم. ویلموتس سرمربی ما بوده و به هر دلیلی از تیم ملی رفته است. فدراسیون آمده مذاکره کند و وقت تلف شده و در همین شرایط رئیس فدراسیون هم استعفا کرده است. حالا یک هیات رئیسه ۵، ۶ نفره در این وضعیت حساس باید سرمربی را انتخاب کند. آنها مصمم بودند مربی ایرانی باتجربه انتخاب کنند ولی شرایط طوری نبود که بروند و تمام گزینه ها را بگردند. آنها هم به موانعی خوردند.

وی به مشورت اعضای هیات رئیسه با وی برای انتخاب سرمربی تیم ملی اشاره کرد و گفت: از من هم در این ارتباط سئوال پرسیدند که گفتم برای سرمربی باید سه شرط بگذارید. گویا مربیان مدنظر فدراسیون شرط گذاشته بودند که تا جام ملت های ۲۰۲۳ قرارداد داشته باشند ولی من گفتم نه؛ باید فردی سرمربی شود که تیم ملی را از مرحله اول انتخابی جام جهانی و سپس از مرحله دوم عبور بدهد و تا جام ملت ها پیش برود.

کفاشیان اظهار کرد: مسئولان فدراسیون حتی می خواستند برانکو را بیاورند که نشد. مطمئنم با مربی ایرانی هم جلسه داشتند که با آنها به خاطر شرایطی که داشتند به نتیجه نرسیدند.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که چرا مربی جوان در کنار کی روش پرورش نیافت که حالا تیم ملی دست به عصا نباشد، گفت: در قرارداد کی روش آمده بود که باید از مربی ایرانی استفاده کند. در طول این مدت چند دستیار هم عوض کرد به جز مارکار آقاجانیان که تقریبا در تمام دوره ها بود. سایر مربیان نتوانستند با کی روش کار کنند.

کفاشیان تاکید کرد: یکبار از کی روش پرسیدم که چرا از مربی ایرانی به طور مدام استفاده نمی کنید که پاسخ داد چندبار به آنها - دستیاران کی روش- گفتم بروید کفش بازیکنان را جفت کنید که گفتند نه؛ ما مربی هستیم و چرا باید این کار را کنیم؟ کی روش اعتقادات خاصی داشت.

وی درباره اینکه باید استفاده از دستیار ایرانی در قرارداد کی روش نوشته می شد، گفت: کی روش گفته بود به فدراسیون اجازه نمی دهم در مسائل فنی دخالت کند. او گفت خودم مربی ایرانی را انتخاب می کنم. کی روش می گفت مباحث داخل زمین و مسائل فنی در حوزه اختیارات من است.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یادآور شد: از کی روش می خواستیم با مربیان ایرانی جلسه بگذارد که می گفت آنها علیه هم صحبت می کنند. مربیان ما خودشان را کمتر از کی روش نمی دانستند و می گفتند ما در حد کی روش هستیم. با این غرور و منیت ممکن بود خیلی جاها بروند و حرفی هم بزنند ولی باید در کادر فنی می بودند. مربیان ما با خودشان هم نمی ساختند.

کفاشیان با اشاره به نظم و انضباطی که کی روش در تیم ملی ایجاد کرده بود، به ذکر خاطره ای از سال های قبل از این مربی پرتغالی پرداخت و اعتراف تلخی داشت. کفاشیان گفت: می خواستیم به جام ملت ها برویم ولی بازیکنان می گفتند سرمربی باید عوض شود. بازیکن که نباید در آستانه جام ملت ها دنبال تغییر سرمربی باشد. این اتفاقات افتاد چون مربی مماشات می کرد. اما کی روش این اجازه را نمی داد و نظم خاص خودش را داشت. همان زمانی که کی روش دو بازیکن را حذف کرد خیلی به ما فشار آوردند. از کی روش خواهش کردم و حتی تماس گرفتم که برای بازگشت مهدی رحمتی صحبت کنیم. کی روش ابتدا می گفت نه ولی بعد گفت که تا پس فردا به من پاسخ می دهد. دو روز بعد هم می گفت سه روز دیگر و می فهمیدیم که دیگر خبری نیست.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال همچنین درباره اینکه دلایلش برای عدم حضور دستیار ایرانی کنار کی روش قانع کننده نیست، گفت: همین الان اگر سرمربی داخلی برای تیم ملی انتخاب کنیم و بگوییم فلان دستیار داخلی را قبول کن، آیا می پذیرد؟ اگر هم بپذیرد آنقدر در کار سرمربی می گذارند(صحبتش نیمه تمام ماند) خود مربیان می خواهند بیایند و هد (سرمربی) باشند.

کفاشیان به جزئیات و سخت گیری کار کی روش هم اشاره کرد و اظهار داشت: کی روش در کارش طوری بود که حتی سیموئز رفیق صمیمی و ۲۵ ساله اش را حذف کرد چون دو کار از او خواسته بود و انجام نداده بود.

وی در خصوص اینکه نتوانستیم از کی روش آنطور که باید بازی بگیریم، گفت: جواد نکونام مدت ها با کی روش کار کرد. الان مشخص است. بنده هم باوجود اینکه فنی نیستم می توانم بگویم روش کی روش چطور بود. وقتی کی روش می گفت سرمربی هستم، صد درصد تمرکزش روی فوتبال بود نه اینکه ۲۰، ۳۰ درصد تمرکزش جای دیگری باشد!

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: ما باید مربی ایرانی را یک سال و نیم پیش به تیم ملی می آوردیم و فضا می دادیم. الان اگر مربی ایرانی هدایت تیم ملی را بگیرد و تیم به جام جهانی نرود، نابود می شود و از خانه نمی تواند بیرون بیاید. شاید یکی از دلایلی که فدراسیون سمت اسکوچیچ رفت همین بوده است تا با شناختی که این مربی از فوتبال ایران دارد و با انعطاف پذیری که از خودش نشان داده سرمربی تیم ملی شود.