گروه موسیقی «علی مینو سپهر» کنسرت برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «علی مینو سپهر» ساعت ۲۱ روز پانزدهم اسفندماه با صدای علی مینوسپهر و سرپرستی و تنظیم امیر مینو سپهر کنسرتی را در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می کند.

در این کنسرت که به تهیه کنندگی مجید فلاحپور میزبان مخاطبان است قطعاتی از آثار فاخر موسیقی ایرانی به همراه چند قطعه خارجی زبان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

امیر مینوسپهر نوازنده ویولن و سولیست، نیما اکبریان سازهای الکترونیک و افکت، سحر شاطری نوازنده درامز، یوسف حاجی نوازنده درامز، محمدرضا بهروز نوازنده گیتار باس، حامد جوهرستانی نوازنده پرکاشن، حسین مجرب نوازنده گیتار کلاسیک، علی صابری نوازنده گیتار الکتریک، داود شمس نوازنده پیانو، کاوه تافته نوازنده ویولن، مبین چروی نوازنده ویولن، سپهر گرشاسبی نوازنده ویولن، علی عرفانی نوازنده ویولن، پانیذ راثی نوازنده ویولن، امیرحسین شکاری نوازنده ویولن، نشاط محمدی نوازنده ویولن، غزال چاوشی نوازنده ویولن، نرگس خجسته نوازنده ویولن، دانیال حبیب پور نوازنده ویولن، مهرناز دهستانی نوازنده ویولنسل، آیناز جلیل پور نوازنده ویولنسل، ندا قادری نوازنده ویولنسل، شیما یادگاری نوازنده دف، شیرین ملکی اصل نوازنده دف، نگین دولتخانی نوازنده دف، عطیه مسلمی نوازنده دف و فروغ اردهالی نوازنده دف نوازندگان این کنسرت را تشکیل می دهند.