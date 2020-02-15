همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» با حضور سید عباس صالحی «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم»، حجج اسلام والمسلمین سید سعیدرضا عاملی «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی»، احمد واعظی «رئیس این دفتر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی»، نصرالله لطفی «قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و مسئولان کشوری و استانی و دیگر اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در مرکز همایش‌های غدیر قم برگزار شد.

در این مراسم، صالحی در تبیین ترکیب جمهوریت با اسلامیت، قدرت با عطوفت و تمدن سازی در انقلاب اسلامی و توجه رهبری در بیانیه گام دوم به آن گفت: انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است.

وی گفت: در سطح روانشناختی موتور پیشران ما امید است که به تعبیری رهبر معظم انقلاب کلید همه قفل‌ها است و اگر می‌خواهیم اتفاقاتی بیافتد، هر قدر بر ناامیدی بیافزاییم، این مسیر دست نیافتنی تر یا دیرتر دست یافتنی می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که موتور پیشران منابع انسانی از نگاه رهبری به جوانان سوق داده می‌شود، خاطرنشان کرد: نه فقط در حوزه کارگزاری و مدیران، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، در حوزه دانشوران و فعالان نیز باید جوان گرایی جدی گرفته شود.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر ثنائی «دبیر همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» از انتشار آثار ارسالی به دبیرخانه این همایش در شش جلد خبر داد و اظهار داشت: این شش جلد حاصل انتشار ۷۶ مقاله پذیرفته شده است.

وی با اشاره به این که از میان صدها مقاله‌ای که ارسال شد، حدود ۷۶ مقاله به چاپ رسیده است، افزود: از بین کمیسیون‌های مصوب تخصصی در شورای علمی همایش، حدود ۳۰ نشست علمی و پژوهشی در زمینه ابعاد این بیانیه برگزار شد که متن آنها پیاده شده است.

دبیر همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» تصریح کرد: امروز با افتخار می‌گوئیم خروجی علمی این همایش در شش کتاب منتشر شده و رونمایی می‌شود و با برنامه‌ای که معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی انجام دادند، یک مسابقه مجازی با هدف آشنایی نسل جوان با بیانیه گام دوم اتفاق افتاد که بعد از فراخوان اعلام شده، ۴۶۰۰ نفر در این مسابقه شرکت کردند و از این تعداد، بیش از ۹ هزار نفر به سوالات پاسخ صحیح دادند.

در آئین اختتامیه این همایش، حجت الاسلام والمسلمین سید سعیدرضا عاملی «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» اظهار کرد: در ارتباط با گام دوم انقلاب این همایش یکی از جامع‌ترین کارهایی است که تا کنون انجام شده است.

وی گفت: هدف نهایی گام دوم رسیدن به تمدن نوین اسلامی و روش راهبردی که ایشان انتخاب کرده اند که با روش‌های متداول ریاضی تفاوت دارد، چراکه ایشان بر اساس نگاه به مطلوب، به تدوین راهبردهای هفت گانه اقدام کرده اند که همگی آنها دانش بنیان و فرهنگ مبنا است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ما قطعاً نمونه رهبری رهبر معظم انقلاب را در جهان امروز نداریم، ایشان حکیم است یعنی کسی که بد و خوب را تشخیص داده و می‌تواند افق آینده را ترسیم کند بنابراین به این بیانیه باید به عنوان یک متن الهی و تجربه سال‌ها حکمت ورزی نگاه کنیم.

در مراسم افتتاحیه، از مجموعه شش جلدی «بیانیه گام دوم انقلاب» که شامل مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» در بیش از ۳۵۰۰ صفحه تدوین شده است، رونمایی شد.

از دیگر برنامه‌های این همایش، برپایی ۴ کمیسیون تخصصی و ارائه ۳۳ مقاله از سوی شرکت کنندگان در این همایش بود که در آئین اختتامیه این همایش، گزارش هر کمیسیون از سوی رؤسای کمیسیون‌ها ارائه گردید.

در حاشیه این همایش، کتبی از جمله «مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» نوشته محسن قرائتی و «عصر جدید (خوانشی از مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب)» اثر سید محمدمهدی میرباقری و «بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران با استناد به آیات قرآن مجید» با تخفیف ویژه عرضه شد.