به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضا جندقیان با بیان این خبر در آستانه میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی زنان سرزمین ایران به خصوص زنان شاغل در دهیاریهای کشور گفت: مدیریت ۲۹۶۱ روستای کشور توسط ۲۸۵۵ دهیار زن انجام میشود که وضعیت تحصیلی دهیاران زن فعال در پنجمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی روستا گویای آن است که ۵۹ درصد از دهیاران منتخب دارای تحصیلات دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و حوزوی) میباشند.
وی افزود: این امر گویای حضور مؤثر دختران روستایی در مراکز علمی و دانشگاهی و کسب توانمندیها و قابلیتهای لازم برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی در عرصههای مختلف میباشد. هر چند که در مقایسه با تعداد دهیاریهای کل کشور میبایست بیش از پیش زمینههای حضور زنان در عرصه مدیریت روستایی فراهم شود ولی روند روبه رشد آمارها حاکی از ایجاد زمینههای لازم در این خصوص میباشد.
وی در ادامه افزود: همچنین ۱۰۸۷ نفر از مسئولان امور مالی دهیاریها و ۷۷ نفر از مسئولان امور فنی دهیاریها را زنان تشکیل میدهند که رقمی معادل ۳۰ درصد از مسئولین امور فنی و مالی دهیاریهای کل کشور میباشد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار اخذ شده از استانهای کشور از ۲۳۸۳ مسئول امور مالی بکار گرفته شده در دهیاریها، ۱۰۸۷ نفر آن، معادل ۴۶ درصد را زنان تشکیل میدهند که حدود ۷۱ درصد از آنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی میباشند که این رقم برای کل مسئولین امور مالی حدود ۶۷ درصد میباشد. همچنین ۱۴.۳۱ درصد از مسئولین امور مالی شاغل در دهیاریهای کشور دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند که برای مسئولین مالی زن این رقم حدود ۱۶.۵۶ درصد میباشد.
جندقیان درخصوص نیروهای فنی شاغل در دهیاریهای کشور نیز افزود، از تعداد بالغ بر ۱۵۰۰ نفر نیروی فنی بکارگرفته شده در دهیاریها، ۷۷ نفر زن هستند که رقمی معادل ۵ درصد کل نیروهای شاغل فنی را در برمیگیرد که از این تعداد ۷۰ درصد آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۳۰ درصد از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میباشند و ۴۵ نفر (معادل ۵۸ درصد) دارای مدرک تحصیلی در یکی از گرایشهای عمران و الباقی دانش آموخته معماری هستند.
جندقیان در ادامه گفت: به استناد ماده ۶ اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در اجرای ماده ۳ دستورالعمل شورای پژوهش، آموزش و انتشارات سازمان شهرداریهای کشور برای اولین بار یکی از دهیاران زن تحصیلکرده و دارای سوابق مؤثر پژوهشی، با حکم ریاست محترم سازمان به مدت دو سال به عنوان عضو شورای پژوهش، آموزش و انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال ۱۳۹۸ منصوب شده است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه اظهار کرد: در سالهای اخیر با تأسیس و راهاندازی نهاد عمومی غیردولتی دهیاری در مناطق روستایی کشور شاهد حضور فعال، مؤثر و رو به گسترش زنان در عرصه مدیریت روستایی بودهایم. به طوری که تعداد دهیاران زن در دوره پنجم شوراهای اسلامی روستا با رشد ۳۲ درصدی نسبت به پایان دوره چهارم از ۲۱۶۷ به ۲۸۵۵ نفر رسیده است که در حال حاضر این بانوان مدیریت ۲۹۶۱ روستای کشور را بر عهده دارند.
وی افزود: آمار و اطلاعات فوق حاکی از آن است که، حضور و مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طی دولت یازدهم و دوازدهم رشد چشمگیری داشته و این امر نمایانگر نقش فعالانه این قشر از جمعیت در توسعه کشور است، چرا که زنان از ظرفیتها و توانمندیهای بالایی برخوردار هستند و کشور عزیزمان و دولت خدمتگزار نیز توانسته است با ایجاد شرایط و بسترهای لازم، موجبات بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای زنان روستایی را در عرصه مدیریتی، بیش از پیش فراهم سازد.
جندقیان در پایان ضمن ارزیابی مثبت حضور زنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … در جامعه علیرغم هجمههای منفی کشورهای بیگانه نسبت به کشورهای اسلامی افزود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره زنان کشور ایران توانستهاند با پیشرفت در عرصه تحصیل و کسب مدارج علمی و دانشگاهی، حضوری فعال و گسترده در جامعه داشته باشند و این مشارکت در تمامی سطوح مدیریتی (ملی، منطقهای، ناحیهای و محلی) از جمله مدیریت روستایی کشور قابل ملاحظه و چشمگیر است.
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