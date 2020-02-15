رونق صادرات محصولات کشاورزی با حمایت بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت با اعلام این خبر افزود: حمایت‌های بنیاد از کشاورزان و باغداران منطقه ارسباران در استان آذربایجان شرقی باعث ذخیره ۱۰ هزار تن انواع میوه و صادرات بیش از ۱۲۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه شده است.

هادی جوهری تصریح کرد: شرکت بازرگانی سایه اسکو از شرکت‌های مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با ذخیره و بسته‌بندی ۱۰ هزار تن انواع میوه و صیفی‌جات و صادرات بیش از ۱۲۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی به کشورهای روسیه، آذربایجان، عراق و پاکستان از کشاورزان و باغداران منطقه ارسباران در استان آذربایجان شرقی پشتیبانی می‌کند.

به گفته معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت، فعالیت‌های این شرکت مشارکتی بنیاد باعث ایجاد ۳۳۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم در منطقه ارسباران شده است.

جوهری خاطرنشان کرد: این شرکت مشارکتی از سال گذشته در زمینی به متراژ بیش از ۱۰ هزار مترمربع و با مشارکت بنیاد برکت در شهرک صنعتی بیلوردی هریس منطقه ارسباران آغاز به فعالیت کرده است.

وی افزود: شرکت مشارکتی بنیاد برکت با فعالیت در بخش حمل و نقل و برداشت و بسته‌بندی انواع میوه و صیفی‌جات، علاوه بر اشتغال‌زایی برای ۳۵ نفر به طور مستقیم و ۳۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم، امکان ذخیره‌سازی و صادرات محصولات کشاورزی و باغی را به کشورهای همسایه فرآهم آورده است.

معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت اظهار داشت: این شرکت با داشتن کادری مجرب و با آموزش‌های لازم در ارتباط با ارتقای سطح بسته‌بندی محصولات باغی و رعایت چهارچوب‌های استاندارد صادراتی نقش به‌سزایی در حوزه بسته‌بندی محصولات به صورت ارگانیک در منطقه ایفا کرده است.

جوهری خاطرنشان کرد: شرکت مشارکتی بنیاد برکت توانسته است با خرید خرد و مستقیم محصول نهایی در منطقه ارسباران با جامعه هدف ۲۰۰ نفره از کشاورزان و ذخیره و بسته‌بندی به میزان یک میلیون و ۲۰۴ تن، انواع محصولات کشاورزی را به کشورهای روسیه، پاکستان، عراق و آذربایجان در سال گذشته صادر کند.

وی تصریح کرد: این شرکت همچنین در راستای اهداف مدیریت زنجیره تأمین محصولات فوق‌الذکر، آمادگی لازم در جهت توسعه طرح و ایجاد اشتغال جدید به میزان ۱۵۰ نفر را با ایجاد واحد تولید پوره انواع میوه به صورت اسپتیک دارا است.

جوهری با اشاره به این‌که مدل اشتغال‌زایی بنگاه‌محور یکی از روش‌های بنیاد برکت برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم است، گفت: در این مدل، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی از طریق مشارکت و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بنیاد برکت از سال ۱۳۸۷ اقدام به مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی در قالب طرح اشتغال‌زایی بنگاه‌محور کرده و تا به امروز با ۳۵۰ شرکت مشارکت داشته که از ۲۵۰ شرکت خارج شده است.

معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت خاطرنشان کرد: ۹ شرکت مشارکتی بنیاد برکت در زمینه صادرات محصولات‌شان فعال هستند و تا به امروز موفق به صادرات تولیدات خود همچون شمش روی، کاغذ کارتن، شیشه سکوریت، سیم و کابل، کلید و پریز، خرما، ماهی و میگو، تخم مرغ، محصولات کشاورزی و … به کشورهای مقصد از جمله ترکیه، روسیه، چین، هنگ‌کنگ، تایلند، ترکمنستان، افغانستان، عراق و امارات شده‌اند.

بنیاد برکت در راستای سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر پرهیز از تصدی‌گری، پس از به ثبات رسیدن و سودهی بنگاه‌های اقتصادی مشارکتی، از آن‌ها خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بر این اساس، بنیاد برکت تا به امروز از مجموع ۳۵۰ شرکتی که با آن‌ها مشارکت داشته، از ۲۵۰ شرکت خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.