برگزیدگان نخستین جشنواره استانی داستان نویسی در ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره داستان‌نویسی جوان و نوجوان با عنوان «فیلمان» به میزبانی شهرستان آبدانان، بعدازظهر شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی دیگر از مسئولان و علاقه مندان به هنر داستانویسی با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

از زمان اعلام فراخوان این جشنواره، بیش از ۱۰۰ اثر داستانی از جوانان و نوجوانان این استان به دبیرخانه نخستین جشنواره داستان نویسی فیلمان ارسال شده است.

در پایان این مراسم، در بخش داستان کوتاه نوجوان، اسامه جوشن از شهرستان آبدانان، عارف حسنعلی از شهرستان دهلران، سیده شیلان حسینی از شهرستان دهلران و در بخش داستان بلند نوجوان، نگار اسکندری از شهرستان آبدانان، کوثر خیود از شهرستان آبدانان و ساغر مرادخانی از شهرستان آبدانان حایز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش داستان کوتاه جوان، ایوب چاوران از شهرستان آبدانان، زیبا یوسفی از شهرستان دهلران، کبری انصاریان مقدم از شهرستان دهلران و در بخش داستان بلند جوان، علی خانمرادی از شهرستان دهلران، خدیجه مرادبیگی از شهرستان دره شهر و ثریا روشنی از شهرستان دهلران حایز رتبه‌های اول تا سوم شدند.