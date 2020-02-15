زلنسکی: جنگ در شرق اوکراین همان جنگ در اروپا است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌یف پُست، «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین امروز شنبه و در حاشیه پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنانی ادعا کرد که جنگ در شرق اوکراین همان جنگ در اروپا است!

رئیس‌جمهوری اوکراین در این باره گفت: درست نیست بگوییم اوکراین گرفتار جنگ است. این جنگی است در اروپا است.

«ولادیمیر زلنسکی» در ادامه تأکید کرد که همه تلاش خود را برای پایان آن به کار می‌بندد.

وی در این خصوص افزود: اوکراین هرچه در توان دارد انجام می‌دهد تا دیدار بعدی میان این کشور، روسیه و آلمان در چارچوب توافق نرماندی در تاریخ مشخص‌شده، آوریل ۲۰۲۰، صورت گیرد.

لازم به ذکر است، تا کنون اعضای گروه موسوم به نرماندی با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند.

در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضاء برساند.

این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.

گفتنی است کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان اعضای گروه نرماندی محسوب می شوند.