به گزارش خبرگزاری مهر، «فواد اوکتای» معاون رئیسجمهوری ترکیه امروز شنبه و درحالیکه نیروهای این کشور با نقض منشور ملل متحد به خاک سوریه تجاوز کردهاند، مدعی شد که آنکارا به مسئولیتهای خود در چارچوب توافق با ایران و روسیه در زمینه تنش زدایی در ادلب عمل کرده است!
معاون رئیسجمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی انتیوی در این خصوص مدعی شد که کشورش مصمم است مانع از پیشروی نیروهای ارتش سوریه در ادلب شود!
وی در این خصوص گفت: نمی توانیم به وقایعی که در کشور همسایه ما روی می دهد بیتوجه باشیم! ما به مسئولیت هایمان در زمینه ادلب عمل کردهایم!
«فواد اوکتای» در ادامه ادعا کرد که ترکیه درباره موضع خود در این باره به روسیه خبر داده است!
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