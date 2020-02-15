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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۹

فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی به خلیج فارس سفر می‌کند

فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی به خلیج فارس سفر می‌کند

فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی قرار است به زودی به خلیج فارس سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کره هرالد، «سیم سیونگ سیوب»، فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی قرار است طی روزهای آتی به تایلند و عمان سفر کند.

فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی قرار است در سفر خود به عمان از واحد نظامی این کشور در خلیج فارس نیز بازدید کند.

گفته شده این سفر با هدف افزایش همکاری‌های امنیتی صورت می‌گیرد و قرار است در جریان آن فرمانده نیروی دریایی کره جنوبی از ناوشکن ۴۴۰۰ تنی این کشور نیز دیدار کند.

کره جنوبی پیش از این حضور خود را در ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس اعلام کرده بود، هرچند حضور خود را محدود عنوان کرده بود.

کد مطلب 4853644

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