اراضی عباس ‎آباد بسته کامل گردشگری شهر تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیل‌آبادی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران پس از بازدید از غرفه منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران گفت: اراضی عباس‌آباد دارای استاندارهای مناسب برای فضای گردشگری است. چون این منطقه برای تمامی اقشار، سنین و سلیقه‌ها دارای امکانات و خدمات مناسب است.

وی افزود اراضی عباس‌آباد علاوه بر اینکه برای گردشگران یک محیط مناسب است برای مردم شهر تهران که امکان و فرصت گردشگری ندارد نیز می‌تواند یک گزینه ایده‌آل محسوب شود: برندینگ گردشگری تهران می‌تواند منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد باشد. چون مجموعه نیازهای گردشگری داخلی و خارجی را در یک مجموعه برآورده کرده است.

این عضور شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر با فاصله گرفتن این مجموعه از رویکردهای عمرانی و ساختمانی به سمت رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و گردشگری می‌توان امیدوار شد تهران به سمت مقصد گردشگری شدن در حرکت است افزود: چنین مزیتی موجب می‌شود تا دیگر شاهد آن باشیم تهران از معبر به مقصد گردشگری بدل گشته است. البته در این زمینه شهرداری و شورای شهر نیز در تلاش هستند تا اقدامات مثبتی در راستای حرکت هر چه سریع‌تر در این زمینه برداشته شود.

خلیل‌آبادی تاکید کرد: با توجه به تصویب برنامه توسعه سوم شهرداری، این مجموعه پیش‌بینی‌هایی را براساس ماده ۷۲ این برنامه لحاظ کرده است تا سازمانی با عنوان سازمان گردشگری ایجاد شود با این هدف که مجموعه‌های گردشگری پایتخت مانند عباس‌آباد، برج میلاد، برج آزادی و… ساماندهی شوند تا شهر تهران شهری برای پذیرش گردشگر باشد.

او با اشاره به اینکه تپه‌های عباس‌آباد از گذشته تا امروز برای هدف جذب گردشگر طراحی شده بوده و پس از انقلاب ساخت و سازهایی در این منطقه صورت گرفت که با دستور مقام معظم رهبری چنین ساخت و سازهایی متوقف شد؛ مجموعه عباس‌آباد از منظر طبیعی آمادگی برای تبدیل شده به یک قطب گردشگری دارد: در حال حاضر مناطق گردشگر پذیر تهران مانند برج میلاد و برج آزادی سازه هستند؛ اما عباس‌آباد منطقه‌ایست که یک بسته کامل گردشگری را در خود جای داده و باید از این ویژگی نهایت بهره‌برداری صورت گیرد. شورای شهر نیز به همین دلیل در تلاش است تا سیاست‌گذاری لازم صورت گیرد. اگر تمام نیروها و انرژی شهرداری تهران به این سمت برود و به این نتیجه برسند که گردشگری تنها راه نجات تهران از آلودگی‌های صوتی، هوا و… خواهد بود هم مردم آرامش پیدا می‌کند و هم شهر چهره انسانی پیدا می‌کند.

به باور خلیل‌آبادی در صورتی که سیاست‌گذاری در یک مرکز واحد صورت گیرد می‌توان به هدف نهایی نیز دست یافت: در گام نخست ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری باید مدیریت واحد شکل گیرد و مانند کوهنوردهایی که می‌خواهند به یک قله بروند؛ اما مسیرها متنوعی را پیش می‌گیرند می‌توان با مدیریت واحد امیدوار بود مسیرهایی که در این زمینه پیش گرفته می‌شود به هدف نهایی که گردشگر پذیری است خواهد انجامید.

به گفته رئیس کمیته میراث‌فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی تهران، شورای شهر و شهرداری امروز در راستای ایجاد درآمدهای پایدار و ارتقای اقتصاد شهری از رویکرد فروش شهر و تراکم فروشی و اتومبیل محوری به سمت انسان محوری گرایش پیدا کرده و انسان محوری نیز نخستین گزینه در این راستاست: در این شرایط است که شهر روح عاطفی پیدا خواهد کرد و تهران می‌شود شهری که مردمی با روحیه مناسب دارند.