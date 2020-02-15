حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی نبی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش هیئت «اندیشه‌ورز» در تبلیغات استان خوزستان راه اندازی شده است که در این بخش فعالان و اندیشه‌ورزان قرآنی، بانوان، مساجد، هیئت و ورزشکاران هر کدام دعوت می‌شوند و با آنها گفت‌وگو و مشورت می‌شود که چگونه می‌توان این فعالیت‌ها را به نحوی انجام بدهیم که اثرات بیشتری را در بر داشته باشد.

وی افزود: در این راستا با برخی گروه‌ها جلسه برگزار شده است که با شنیدن صحبت‌های آنها راه حل و راهکار استخراج خواهیم کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ساختمان دارالقرآن امام رضا (ع) شهرستان کارون، بیان کرد: تلاش شده است از این ساختمان استفاده خوبی در راستای توسعه کارهای فرهنگی در این شهرستان استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: این ساختمان سه منظوره شامل دارالقرآن، اداره تبلیغات شهرستان کارون و دبیرستان دخترانه صدرا خواهد بود.

نبی زاده گفت: شرایط تفریحی نیز در بیرون از این ساختمان تدارک دیده شده است.

وی افزود: یکی از راهبرد اصلی ما در کار فرهنگی انجام آن به صورت «مردمی» است و ما تنها نقش حامی و کمک‌کننده خواهیم داشت.