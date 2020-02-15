  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۱۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان:

بخش اندیشه‌ورزان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان راه اندازی شد

بخش اندیشه‌ورزان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان راه اندازی شد

اهواز- مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: بخش «اندیشه‌ورزان» در تبلیغات اسلامی استان خوزستان با هدف «هم‌اندیشی» با بخش‌های مختلف استان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی نبی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش هیئت «اندیشه‌ورز» در تبلیغات استان خوزستان راه اندازی شده است که در این بخش فعالان و اندیشه‌ورزان قرآنی، بانوان، مساجد، هیئت و ورزشکاران هر کدام دعوت می‌شوند و با آنها گفت‌وگو و مشورت می‌شود که چگونه می‌توان این فعالیت‌ها را به نحوی انجام بدهیم که اثرات بیشتری را در بر داشته باشد.

وی افزود: در این راستا با برخی گروه‌ها جلسه برگزار شده است که با شنیدن صحبت‌های آنها راه حل و راهکار استخراج خواهیم کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ساختمان دارالقرآن امام رضا (ع) شهرستان کارون، بیان کرد: تلاش شده است از این ساختمان استفاده خوبی در راستای توسعه کارهای فرهنگی در این شهرستان استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: این ساختمان سه منظوره شامل دارالقرآن، اداره تبلیغات شهرستان کارون و دبیرستان دخترانه صدرا خواهد بود.

نبی زاده گفت: شرایط تفریحی نیز در بیرون از این ساختمان تدارک دیده شده است.

وی افزود: یکی از راهبرد اصلی ما در کار فرهنگی انجام آن به صورت «مردمی» است و ما تنها نقش حامی و کمک‌کننده خواهیم داشت.

کد مطلب 4853697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها