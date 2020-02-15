مدیریت بحران خوزستان نسبت به ورود ۲ سامانه بارشی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه سامانه بارشی نخست از اوایل روز یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه (۲۷ و۲۸ بهمن ۹۸) وارد استان می‌شود که بارش باران در اغلب مناطق استان همراه با وزش باد متوسط تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مواج شدن خلیج‌فارس را به همراه دارد.

سامانه بارشی دوم نیز از اوایل چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه (۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۹۸) وارد استان می‌شود که همراه با بارش باران در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق شمال و شمال شرق و شرق، بارش برف در ارتفاعات و مواج شدن خلیج‌فارس است.

ستاد بحران خوزستان ضمن اعلام تداوم آماده باش به فرمانداری‌ها و ستادهای بحران شهرستان‌ها دستور داده است که صدور هشدار، اتخاذ تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه، اطلاع‌رسانی مستمر و ارائه توصیه‌های ایمنی مانند پرهیز از تردد غیرضروری، خودداری از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دره‌ها، کوه‌ها و مناطق در معرض خطر وقوع حوادث احتمالی و در نظر گرفتن فاصله ایمن و احتیاط لازم هنگام عبور از مناطق مذکور به شهروندان بویژه بیماران، روستاییان، عشایر، کشاورزان، دامداران، کودکان، سالمندان، مسافران، صیادان و افراد ساکن در مناطق در معرض خطر وقوع حوادث احتمالی و اتخاذ سایر تدابیر لازم را برای پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی در دستور کار قرار دهند.

همچنین به رانندگان برای احتیاط لازم در تردد و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ هنگام تردد از مناطق کوهستانی و برف‌گیر توصیه شده است.

پرهیز از توقف در اطراف رودخانه‌ها، احتیاط در تردد، اقدامات پیشگیرانه برای سیلاب، تگرگ و صاعقه و اجتناب از تردد با شناورهای سبک در آب‌های جنوبی توصیه شده است.

اعمال محدودیت برای تردد شناورهای سبک، نیمه سبک و تفریحی طبق ضوابط، استقرار اکیپ‌های عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه ماشین آلات مجهز به برف‌روب و نمک‌پاش در نقاط و گردنه‌های برف‌گیر استان نیز از سوی ستاد مدیریت بحران استان به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.