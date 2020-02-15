محکومیت ۴۰ میلیاردی شهرداری گرگان برای روگذر دخانیات و ۴۰۰۰ شهید

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در ابتدا لایحه شهرداری در خصوص توافق در واگذاری و تهاتر زمین جنب تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان (عج) با مالک که یک شرکت کشاورزی است، قرائت شد.

شهردار گرگان در این خصوص گفت: برای اجرای بخشی از کنارگذر (کندراه) در ورودی مسیر ۶۰ متری خلیج گرگان از سال های قبل با شرکت مذاکراتی انجام شده بود، اما به سرانجام نرسید.

عبدالرضا دادبود افزود: مالک زمین درخواست داشت که دو پلاک خود را تغییر کاربری داده و تفکیک کند اما به دلیل قیمت بالا به توافق نرسیدیم.

وی گفت: مالک شکایتی را طرح و مستندات ارائه شد اما آنچه در پروژه واقع شده مشکلی ندارد.

دادبود بر ضرورت اجرای کنارگذر تأکید کرد و ادامه داد: برای اجرای این کندراه توافق شد که یک قطعه پلاک مالک تفکیک شده و تغییر کاربری یابد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه جلوی برخی از تصادفات را خواهد گرفت، گفت: بازگشایی این زمین، روگذر سربازان گمنام را کامل خواهد کرد.

فائزه عبداللهی، عضو شورای شهر گرگان در ادامه گفت: زمان تصویب روگذر افسران اعلام کردم که زمین معارض دارد بنابراین قبل از اجرای پروژه باید توافق می شد.

وی با بیان اینکه هر قطعه زمین که تفکیک می شود، ۲۵ درصد آن سهم شهرداری است، به اختلاف قیمت ملک در تهاتر و واگذاری هم اشاره کرد و گفت: قسمتی از طلب را در قبال پروانه گرفته ایم اما این زمین کاربری انبار دارد حال چگونه به آن پروانه تجاری می دهیم.

طبق این لایحه قیمت هر مترمربع زمین مالک پنج میلیون تومان بوده و شهرداری باید طبق توافق ۴۰ میلیارد تومان (در قالب تهاتر و نقد) به شرکت مورد نظر پرداخت کند.

سیدمحمد مرتضوی، دیگر عضو شورای شهر گرگان، اظهارکرد: قیمت پنج میلیون تومان برای هر مترمربع، نرخ مناسبی است و می تواند منافع شهرداری و شهروندان را تأمین کند.

این لایحه بعد از بحث و بررسی با حداکثر آراء تصویب شد.

در ادامه لایحه دوفوریتی در خصوص تقاطع غیرهمسطح دخانیات مطرح شد.

شهردار گرگان در این خصوص گفت: در پروژه غیرهمسطح دخانیات و پروژه روگذر کمربندی (چهارهزار شهید) اختلافی با پیمانکار ایجاد شد.

دادبود افزود: سازمان بازرسی اعلام کرد که برخی از صورت وضعیت ها باید حذف شده و شرکت در دادگاه طرح شکایت کرد.

وی بیان کرد: کارشناسی یک نفر و سه نفره شکل گرفت و شهرداری محکوم شد که برای پروژه روگذر دخانیات بیش از ۳۳ میلیارد تومان و برای روگذر کمربندی بیش از ۱۳ میلیارد تومان پرداخت کند.

اکنون شهرداری گرگان برای حق الزحمه تجدید نظرخواهی لایحه ای را به صحن آورده بود.

سیدمحمد مرتضوی در این خصوص گفت: اگر به قرارداد عمل می شد اکنون با چنین شکایتی روبرو نبودیم.

این عضو شورای شهر گرگان تأکید کرد: باید از ظرفیت بخش حقوقی بیش تر بهره مند شده و جلساتی را با سازمان بازرسی و دادگستری داشته باشیم.

فائزه عبداللهی دیگر عضو شورا هم گفت: شهرداری در دادگاه تا مرحله کارشناسی سه نفره پیش رفت و می توانست تا دادگاه کارشناسی هفت نفره و ۱۱ نفره هم جلو رود.

در نهایت این لایحه بعد از بحث و بررسی تصویب شد.

در این جلسه همچنین لوایح مساعدت مالی به شهروندان، تهاتر در خصوص بدهی و طلبکاری شهرداری با سازمان بیمه تأمین اجتماعی، لایحه افزایش ردیف اعتباری ۲۰۵۱۰ اداری مربوط حق الجلسات، حق الوکاله، حق مشاوره و غیره، لایحه تملک ملک در جنب تپه نورالشهدا و ساخت سرویس بهداشتی در ناهارخوران مطرح و تصویب شد.

همچنین در ابتدای جلسه به روشندل گرگانی، مرتضی کوهزاد که توانسته بود در مسابقات کشوری پرس سینه در دسته ۸۲ کیلوگرم مدال طلا و در اوروال مدال نقره کسب کند، مساعدت مالی شد.