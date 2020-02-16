هیچ موردی از کرونا ویروس در سیستان وبلوچستان گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، محمد هاشمی‌شهری اظهار داشت: تعیین راهبردهای مدیریتی در زمینه بیماری کرونا، هماهنگی و برنامه ریزی برای مشارکت مؤثر همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر در موضوع، آموزش‌های تخصصی برای کارکنان بهداشت و درمان و توانمندسازی همکارانمان در زمینه پیشگیری، شناسایی و ارائه خدمات مراقبتی به بیماران احتمالی، تأمین تجهیزات حفاظت فردی برای افراد در معرض خطر در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و آمبولانس‌های ویژه حمل بیماران احتمالی و پیش بینی دارو و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیماران از جمله اقدامات صورت گرفته در این دانشگاه است.

وی افزود: در این گروه از بیماران هم مثل سایر عفونت‌های ویروسی عموماً از داروهایی استفاده می‌شود که عوارض عفونت مانند نارسایی ارگان‌های داخلی را کاهش می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از حضور شبانه روزی و آمادگی مجموعه بهداشت و درمان در مبادی ورودی و پست‌های مراقبت مرزی خبر داد و گفت: همکاران ما تمامی افراد ورودی به کشور اعم از هموطنان ایرانی و اتباع کشورهای همسایه را به محض ورود مورد مراقبت سلامت قرار می‌دهند و در صورت مشکوک بودن افراد از نظر علائم تنفسی نظام مراقبت سندرومیک بیماری‌ها برای این افراد فعال می‌شود.

وی افزود: به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از ترددهای مرزی غیرمجاز که از خلال گذرگاه‌های رسمی صورت نمی‌گیرد نیز کانون‌های تجمع این افراد و مراکز تردد آنان به صورت ویژه تحت پایش قرار دارد و از تمام ظرفیت نظام سلامت استفاده می‌کنیم تا خدای ناکرده از این مسیر عفونتی در کشور منتشر نشود.

هاشمی شهری انجام فعالیت‌های آموزشی و جلب مشارکت همکانی برای اتخاذ رفتارهای پیگیرانه را مؤثرترین اقدام برای پیشگیری و کنترل بیماری برشمرد و گفت: اگر مردم با راه‌های پیشگیری از ابتلاء، علائم عمومی بیماری و راه‌های پیشگیری از مبتلا کردن دیگران آشنا باشند و این رفتارهای حفاظتی را با جدیت انجام دهند تا حدود زیادی می‌توان به پیشگیری از همه گیری و تلفات بیماری امیدوار باشیم.

وی رعایت بهداشت تنفسی با انجام رفتارهایی مانند حفظ فاصله با افراد دارای علامت، ممانعت از انتقال ترشحات تنفسی در فضا با استفاده از دستمال یکبار مصرف و یا حتی گودی آرنج در زمان سرفه و عطسه، دفع دستمال آلوده پس از هر بار استفاده در سطل زباله دردار، عدم حضور در اماکن عمومی در صورت وجود علائمی مثل سرفه، آبریزش بینی، تب، حالت تهوع، استفراغ و سایر نشانه‌های بیمای های تنفسی و مراجعه به پزشک و مهمتر از همه اینها شستشوی مرتب دست‌ها را از جمله توصیه‌های کلیدی در این زمینه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: ماسک N۹۵ ویژه کادر درمان است که در اماکن بیمارستانی و تحت شرایط خاص توسط کسانی که مستقیماً با افراد بیمار در ارتباط هستند استفاده می‌شود و برای جلوگیری از انتقال ترشحات تنفسی در شرایط غیر بیمارستانی هم استفاده از ماسک‌های معمولی یک بار مصرف با لحاظ شرایط خاصّ استفاده از آن و همچنین اطلاع از روش امحاء و دفع اصولی و صحیح آن کافی است.

وی با تقدیر از سازمان‌ها و افراد فعال در حوزه اطلاع رسانی و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی گفت: با وجود حساس سازی و اطلاع رسانی گسترده‌ای که صورت گرفته است ضرورت استمرار برنامه‌های آموزشی با استفاده و کمک کارشناسان حوزه بهداشت و درمان همچنان احساس می‌شود.

هاشمی‌شهری مدارس را یکی از مهمترین کانون‌ها و ظرفیت‌های پیشگیری از بروز همه گیری بیماری در میان خانواده برشمرد و گفت: علاوه بر نقش دانش آموزان به عنوان منبع انتقال اطلاعات بهداشتی به درون نهاد خانواده، تأمین مواد شوینده و فراهم بودن امکان شستشوی مکرر دست در مدارس می‌تواند نقش مهمی در کنترل مجموعه عفونت‌های تنفسی و غیر تنفسی و از جمله کرونا ویروس داشته باشد.