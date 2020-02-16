به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، انجمن علمای یمن با صدور بیانیه ای جنایت متجاوزان سعودی در استان «الجوف» را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، انجمن علمای یمن اعلام کرده است: جنایت اخیر در استان الجوف گواه دیگری بر کینه توزی و نفرت ائتلاف متجاوز سعودی، آمریکایی در قبال ملت یمن است.

در بیانیه این انجمن همچنین آمده است: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در دفاع از مردم این کشور، حق پاسخگویی دارند و این پاسخ کاملاً مشروع است.

این درحالی است که پیشتر «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن به جنایت جدید سعودی‌ها در استان الجوف واکنش نشان داده بود.

وی در این خصوص تأکید کرده بود: رژیم متجاوز سعودی هرگاه که در جبهه‌های نبرد نظامی متحمل ضربات سخت و دردناک می‌شود به سراغ غیرنظامیان می‌رود.

عبدالسلام گفته بود: رژیم سعودی پس از متحمل شدن ضربات سخت از مقاومت یمن با نهایت و پستی، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

گفتنی است، روز گذشته جنایت‌های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن بار دیگر فاجعه آفرید. جنگنده‌های رژیم سعودی غیرنظامیان در منطقه «المصلوب» واقع در الجوف را هدف قرار دادند.

به دنبال این جنایت فاجعه آمیز ۳۰ غیرنظامی یمنی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای ضمن تأیید آمار قربانیان جنایت مذکور تأکید کرد که در این حمله شماری نیز زخمی شده اند.