به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم برگزار شد.

نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: نهاد ریاست جمهوری به سبب انتشار نامه‌ای جعلی به تاریخ ۹ اسفند ۹۶، در کانال آمد نیوز ناظر بر موافقت ریاست جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی از آقای روح‌الله زم و گردانندگان کانال آمدنیوز شکایت دارد و از دادگاه تقاضا دارد اتهام جعل نامه با سربرگ نهاد ریاست جمهوری و انتشار آن در کانال آمدنیوز را پیگیری کند.

در ادامه جلسه دادگاه با دستور رئیس دادگاه، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان به سبب جعل امضای معاون وزیر وزارتخانه مزبور و انتشار آن در کانال آمدنیوز که مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان است، از آقای روح‌الله زم شکایت دارد.

در این هنگام نماینده حقوقی بانک تجارت با دستور رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: بانک تجارت به سبب انتشار اسناد محرمانه این بانک در کانال آمدنیوز به تاریخ ۲۸ دی ۹۵، از آقای روح‌الله زم شکایت دارد و با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و پیگیری داریم.

رئیس دادگاه اعلام کرد: تعداد دیگری از شکات با ارسال لایحه شکایت خود را از متهم پرونده به دادگاه اعلام داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، آقای جعفری دولت آبادی دادستان پیشین تهران، آقای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، آقای غلامرضا کاتب نماینده مجلس، آقای حسن یوسفی مطلوب و خانم بهاره صادقی و تعداد دیگری از شکات اشاره کرد.