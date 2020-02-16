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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۲۷

در جریان یک رویداد استارت‌آپی؛

۵۰۰ دانش آموز مقطع متوسطه برنامه نویسی آموختند

۵۰۰ دانش آموز مقطع متوسطه برنامه نویسی آموختند

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: بیش از ۵۰۰ دانش آموز مقطع متوسطه طی ۲ هفته اخیر و در جریان یک رویداد استارت‌آپی، مهارت کارآفرینی و برنامه نویسی آموختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای طرح آموزش کارآفرینی و برنامه نویسی ویژه دانش آموزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران موفق به برگزاری ۵ رویداد مختلف در سه شهر ایلام ، تهران و فیروز کوه شد و حدود ۵۰۰ دانش آموز در کمپ های برنامه نویسی و کارآفرینی این دوره سواد دیجیتالی شرکت کردند.

رویداد هایی که برای توانمند سازی دانش آموزان برگزار می شود تاکنون از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و ۱۰۰ مدرسه از سراسر ایران گذشته و این رویدادها با رویکرد برنامه نویسی و با هدف آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کسب و کار برگزار شده است.

این سلسله رویدادها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و راهبری وزارت آموزش و پرورش و در راستای عدالت آموزشی و آشنایی دانش آموزان از فرصت های کارآفرینی و آینده شغلی است.

کد مطلب 4854423

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