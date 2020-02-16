۵۰۰ دانش آموز مقطع متوسطه برنامه نویسی آموختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای طرح آموزش کارآفرینی و برنامه نویسی ویژه دانش آموزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران موفق به برگزاری ۵ رویداد مختلف در سه شهر ایلام ، تهران و فیروز کوه شد و حدود ۵۰۰ دانش آموز در کمپ های برنامه نویسی و کارآفرینی این دوره سواد دیجیتالی شرکت کردند.

رویداد هایی که برای توانمند سازی دانش آموزان برگزار می شود تاکنون از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و ۱۰۰ مدرسه از سراسر ایران گذشته و این رویدادها با رویکرد برنامه نویسی و با هدف آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کسب و کار برگزار شده است.

این سلسله رویدادها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و راهبری وزارت آموزش و پرورش و در راستای عدالت آموزشی و آشنایی دانش آموزان از فرصت های کارآفرینی و آینده شغلی است.