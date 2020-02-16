به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایش «دستهایت کو مم حسن» تولید واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد جایزه اثر برگزیده دفاع مقدس سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را کسب کرد.
وی بیان داشت: برگزیدگان سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در آئین اختتامیه این رویداد هنری معرفی شدند و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه از طرف مرکز حفظ و نشر آثار ارزشهای دفاع مقدس به رضا کرمیزاده از یاسوج برای نمایش «دستهایت کو مم حسن» اهدا شد.
اسلامی افزود: نمایش «دستهایت کو مم حسن» به کارگردانی رضا کرمی زاده و نویسندگی رضا گشتاسب در واحد نمایش حوزه هنری استان تولید شده است.
وی تصریح کرد: این نمایش در بیست و دومین جشنواره تئاتر فتح که آبان ماه در خرمشهر برگزار شد توانست ۹ جایزه را در بخشهای مختلف کسب و به عنوان برترین نمایش جشنواره انتخاب شود.
اسلامی افزود: رضا کرمی زاده طراحی صحنه، حسین اصیلی موسیقی، حمید جوکار طراحی نور، عنایت صالح پور طراحی لباس و اسحاق آقایی به عنوان عکاس در این نمایش همکاری دارند.
وی اظهار داشت: اکبر آئین، نازنین نادر پور، مهرداد علی پور، و پوریا نیک اقبالیان بازیگران این نمایش هستند.
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