اعطای تسهیلات ۴ تا ۶ درصدی برای احیای بناهای تاریخی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عسگری، گفت: یکی از سیاستهای صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این است که از طریق واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی نقش به سزایی را در پویایی اقتصاد مقاومتی و درون زا داشته باشد با توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی از بناهای تاریخی در اختیار صندوق است، میتوانیم با واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت اثر بخشی بیشتری داشته باشیم.
عسگری، در تشریح مراحل واگذاری بناهای تاریخی، ادامه داد: در ابتدا بناهای تاریخی دارای مجوز واگذاری، از حیث فنی و حقوقی آماده واگذاری میشوند و اگر این بناها از نظر معارض یا مواردی نظیر سند مشکل داشته باشند، تا حل نشدن مشکل در مزایده قرار نخواهند گرفت.
وی در مورد شرایط سرمایهگذاری در بناهای تاریخی، تصریح کرد: سرمایه گذاران ما نه تنها باید تمکن مالی داشته باشند بلکه باید توانمندیهای لازم را در حوزه مرمتی نیز داشته باشند. با تکمیل طرح توجیه اقتصادی بناها، طرح مرمت، هزینهها و کاربری مختص به بنا مشخص میشود.
مدیر اقتصادی و امور بازرگانی صندوق احیا، ادامه داد: مزایدههای صندوق به صورت عمومی برگزار میشود تا هر سرمایه گذار دارای صلاحیتی بتواند در آن شرکت کند.
وی با اشاره به اطلاع رسانی گسترده پیش و هنگام برگزاری مزایدههای صندوق، افزود: صندوق احیا در آذر ماه ۳۳ بنا را در فرآیند مزایدهها قرار داد که با گذشت روند بازگشایی پاکتها و تحویل بنا به نتایج خوبی در این باره رسیدیم و هم اکنون نیز ۵۰ بنا برای مزایده آماده شده است که فعالیتهای نهایی آن در حال انجام بوده و در آیندهای نزدیک این بناها در فرآیند مزایده قرار میگیرند.
عسگری بیان کرد: برای افزایش مشارکت بخش غیر دولتی مشوقهایی نظیر تسهیلات با نرخ ۴ تا ۶ درصد در مناطق روستایی و در مناطق شهری کمتر برخوردار تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۰ درصد و در مناطق برخوردار تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.
وی در مورد شرایط اعطای تسهیلات یاد شده، تصریح کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذارانی که از منابع داخلی بانکها استفاده کرده اند، در صورت بهره برداری از بنا یارانه تسهیلات بین ۴ تا ۸ درصد پرداخت میشود.
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