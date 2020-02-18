به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: چنانچه تجارت در کشور تسهیل شود، می‌توان سهم بیشتری در تجارت دنیا داشت؛ این در حالی است که در قرن فعلی قرن آسیا است و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

رئیس کل گمرک ایران با انتقاد از اینکه ایران هیچگاه نقشه تجاری نداشته است، افزود: از مجموع ۴۵ هزار میلیارد دلار بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل دریایی است و کشورهایی که به آب‌های آزاد راه دارند، امکان بالقوه و عجیبی در بهره از تجارت خارجی دارند و آنکتاد هم در دهه ۴۰ اعلام کرده که با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران دارای بخت جغرافیایی است و چند هزار کیلومتر مرز آبی دارد؛ بنابراین همان زمان آنکتاد به ایران پیشنهاد داده که باید در بندرعباس منطقه‌ای ایجاد شود که ترانزیت بار را به عهده کرده و در مرکز کشور نیز شهر فرودگاهی انجام داده تا بتواند ترانزیت مسافر داشته باشد.

وی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه ۳۹ میلیارد دلار صادرات و در حوزه واردات نی ۴۰ میلیارد دلار کالا وارد شده است. این در حالی است که تنها کشوری که دو کریدور شمال-جنوب و شرق- غرب در آن قطع می‌شود ایران است و باید از این موقعیت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.

به گفته میراشرفی، هر یک روز معطلی محموله از جایی که تولید تا ان یوزر، معادل یک درصد قیمت تمام‌شده و هر چقدر معطلی در گمرکات داشته باشیم، هزینه تجارت را بالا برده‌ایم؛ این در حالی است که گمرک ایران دیتای قبل از حمل، دیتای حین حمل و نه اینکه کالاهای مرتبط وارداتی در زمان رسیدن به گمرک در اختیار ندارد؛ در حالی که اکنون با توجه به قطعی سوئیفت و ال سی، اطلاعات اندک هم در اختیار گمرک قرار نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: بالای ١٢٥ میلیون تن صادرات در یازده ماهه صورت گرفته است؛ در حالی که سخت‌ترین شرایط را برای صادرات کالا داریم و به نوعی شرایط فوق حاد است؛ ضمن اینکه صادرات نیز ۴ برابر واردات است؛ این در حالی است که باید فعالیت‌های گمرکی را هم تا حد امکان الکترونیکی کرد.

به گفته میراشرفی، هر یک روز معطلی محموله از جایی که تولید تا ان یوزر، معادل یک درصد قیمت تمام‌شده و هر چقدر معطلی در گمرکات داشته باشیم، هزینه تجارت را بالا برده‌ایم؛ این در حالی است که گمرک ایران دیتای قبل از حمل، دیتای حین حمل و نه اینکه کالاهای مرتبط وارداتی در زمان رسیدن به گمرک در اختیار ندارد؛ در حالی که اکنون با توجه به قطعی سوئیفت و ال سی، اطلاعات اندک هم در اختیار گمرک قرار نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: بالای ۱۵۰ میلیون تن صادرات در یازده ماهه صورت گرفته است؛ در حالی که سخت‌ترین شرایط را برای صادرات کالا داریم و به نوعی شرایط فوق حاد است؛ ضمن اینکه صادرات نیز ۴ برابر واردات است؛ این در حالی است که باید فعالیت‌های گمرکی را هم تا حد امکان الکترونیکی کرد.

میراشرفی در خصوص ذرت‌های آلوده گفت: یکی از عوامل اصلی این کار قوای تقنینی کشور هستند؛ چراکه در دنیا هر امر واحد یک مرجع واحد دارد و اگر بحث سلامت در کشور دنبال می‌شود، باید یک مرجع هم بررسی کنند باشد؛ در حالی که در حوزه ذرت‌های آلوده چهار سازمان اعمال نظر می‌کنند که بعضاً اختلاف نظر هم دارند.

وی افزود: تعدد قوانین و مقررات معضل اصلی تجارت خارجی است؛ ضمن اینکه اتوماسیون نیز باید انجام شود؛ چراکه جعل در زمان کاغذبازی رخ می‌دهد.

میراشرفی گفت: گمرک تحت بدترین اماج حملات از سوی وبسایت‌هایی قرار گرفته مبنی بر اینکه چرا گمرک به دنبال واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضرور است، در حالی که ما فقط به دنبال این هستیم که اگر حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است و کالایی ثبت سفارش شده است، مسیر طبیعی خود را طی کند؛ در حالی که واردکننده گناهی ندارد که وقتی کالا به گمرکات رسیده، اولویت ثبت سفارش آنکه دو بوده به چهار تغییر یافته است.