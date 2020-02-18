به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، همزمان با برگزاری دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی در مراسمی با همکاری بنیاد اکبر رادی و نشر عنوان، آیین رونمایی از کتاب «رادی نامه» با حضور نویسندگان کتاب در تالار مشاهیر تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

در آیین رونمایی از کتاب «رادی نامه» که ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در تالار مشاهیر تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود محمد چرم شیر، محمد رحمانیان، بهزاد صدیقی، کاظم شهبازی، ابراهیم پشت کوهی، مهدی میرباقری، مژگان خالقی، مهسا طالبی رستمی، محمد نباتی مقدم به همراهی جمعی از هنرمندان و نویسندگان حضور می یابند.

برنامه های نخستین روز دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی

یک اثر در بخش رادیو رادی، یک نمایش در بخش مونولوگ (صحنه ای) و سمینار و مقالات رادی شناسی، عناوین برنامه های نخستین روز دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی هستند.

بخش سمینار و مقالات رادی شناسی از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در محل تالار مشاهیر تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر آغاز می شود و روح الله جعفری دبیر سمینار سخنان کوتاهی را درباره سمینار رادی شناسی دوره هفتم ارائه می کند و پس از آن، گروه داوران این بخش متشکل از شهرام زرگر، بهرام جلالی پور و آرش رادی به بیان نظرات خود درباره مقالات این دوره از سمینار می پردازند.

بررسی انتقادی نمایشنامه های اکبر رادی با رویکرد تقلیل پدیدار شناسانه» توسط محمد اوحدی حائری، «گیلان و شهرهای آن در آثار اکبر رادی» توسط بهروز محمودی بختیاری و رویا ربانی، «جامعه و جامعه پذیری در جهان نمایشی اکبر رادی» توسط مصطفی مختاباد، عناوین مقالات و سخنرانی هایی هستند که در سمینار ارائه می شوند و این سمینار با اعلام جمع بندی و نتیجه گیری مدیر و اعضای گروه داوری در ساعت ۱۳ خاتمه می یابد.

در بخش رادیو رادی جشنواره، نمایش «محاق» به کارگردانی رضا داداشی از قزوین ساعت ۱۵:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری اجرا می شود. عوامل اجرایی این اثر عبارتند از: نویسنده: اکبر رادی، بازنویسی برای رادیو: رضا داداشی، تهیه‌کننده و کارگردان: رضا داداشی، بازیگران: سیما پورسید، بهاره کاظمی، پیام نوروزی، صدابردار و افکتور: علیرضا خدابنده‌لو.

خلاصه نمایش: دختر یک خانواده رودباری در دهه ۴۰، به دلیل خیانت همسرش به منزل پدری باز می‌گردد و ... .

در بخش مسابقه صحنه ای (مونولوگ) جشنواره نیز از ساعت ۱۷:۳۰ نمایش «صدای غمگین یک پرنده» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی عباس غفاری در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه می رود.

دست اندرکاران اجرایی این اثر عبارتند از نویسنده: محمد چرم‌شیر، کارگردان: عباس غفاری، بازیگر: پژند سلیمانی، تهیه کننده: مریم نراقی، دستیار کارگردان: سحر نراقی، طراح صحنه: آناهیتا کریمی، طراح لباس و انتخاب موسیقی: عباس غفاری، منشی صحنه: ریحانه گنجی، عکاس: مریم قهرمانی‌زاده.

خلاصه نمایش: کاش هنوزم اون صداها رو می‌شنفتین آقای رادی. کاش هنوز مثه معلم نمایشنامه «روزنه آبی» با بارونی سفید قدم شمار می‌کردین سنگ‌فرش‌های خیس باغ سبزه میدون رو، می‌رفتین تا ساعت بلدیه‌ خیابون شاه، سینما «مایاک» با فیلم‌های ماریا مونتز.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این برنامه ها می توانند به سامانه فروش بلیت تیوال مراجعه کنند.

دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۳۰ بهمن ماه تا ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ به مدت چهار روز با دبیری بهزاد صدیقی در تهران برگزار می شود.