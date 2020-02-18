به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، شرکت اپل، غول تکنولوژی آمریکا، اعلام کرد که به علت محدود شدن تولید آیفون و تقاضای چین، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، به درآمد هدف ۳ ماهه خود نخواهد رسید.

این شرکت در بیانیه خود اعلام کرد: تمامی کارخانجات تولیدکننده آیفون و قطعات آن فعالیت مجدد خود را آغاز کرده‌اند اما سرعت بازگشت به تولید آنها خیلی از آن‌چه پیش‌بینی کرده بودیم کندتر است.

اپل در ادامه این بیانیه گفت: کمبود قطعات و گوشی‌های آیفون موقتاً به درآمد جهانی این شرکت آسیب خواهد زد.

آن‌چه مشکلات اپل را بیشتر می‌کند این است که در طول هفته‌های گذشته بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی گوشی در چین، شامل فروشگاه‌های خود اپل، تعطیل بودند یا تنها ساعات محدودی خدمات‌رسانی می‌کردند.