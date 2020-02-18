به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سیدمجتبی علوی دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران در احکامی داوران بخش فیلم های سینمایی و بلند داستانی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران را معرفی کرد.

داوران بخش فیلم های سینمایی و بلند داستانی: به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان

مجید رجبی معمار فعال فرهنکی و مدیرعامل خانه هنرمندان

علی روئین تن نویسنده و کارگردان

ناصر شفق تهیه کننده و مدیرورزشی

جهانگیر کوثری تهیه کننده

اکبر محمدی کارشناس ورزشی و رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

غلامرضا موسوی تهیه کننده

تماشای آثار از سوی داوران به پایان رسیده و به زودی جلسه جمع بندی و انتخاب برگزیده‌ها برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم‌های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم و تلویزیون ورزشی FICTS است. مقر FICTS در میلان ایتالیا است که بیش از ۱۲۰ کشور عضو این فدراسیون هستند. جشنواره ایران به عنوان یکی از ۱۶ پایگاه جهانی و میزبان ۲۸ کشور آسیایی و منطقه برای ورود به جشنواره جهانی میلان مورد توجه فیلمسازان و سینماگران این کشورها است و با توجه به جایگاه بین المللی این جشنواره و استقبال از آن، آثاری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز مهمان این رویداد هستند. در این دوره آثاری از ۵۴ کشور برای حضور در جشنواره ثبت نام کردند.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران به دبیری سیدمجتبی علوی اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.