به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از فردا سامانه کم‌فشار بارش‌زا از سمت غرب وارد استان سمنان شده و به‌تدریج تمام مناطق استان را دربرمی گیرد. به‌این‌ترتیب شهرستان‌های نیمه شمالی آخر هفته‌ای برفی و بارانی و البته سرد را در پیش رو خواهند داشت.

سامانه کم‌فشار بارشی از فردا شب و پس‌فردا صبح کم‌کم وارد استان سمنان شده و از روز پنج‌شنبه در این استان مستقر می‌شود درنتیجه انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی در شهرهای استان سمنان زیر بارش برف برگزار خواهد شد.

هم‌اکنون و هم‌زمان با ظهر سه‌شنبه تمام هشت شهرستان استان سمنان آسمانی صاف و آفتابی دارند اما کم کم از فردا برودت هوا بیشتر شده و به میزان ابرها افزوده خواهد شد.

برای فردا و پس فردا آسمانی نیمه ابری، همراه با پوشش کامل ابرها به خصوص در ارتفاعات، بارش باران و همچنین برف در کنار وزش باد گزارش شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز سمنان ۱۴ و چهار درجه بالای صفر است و برای فردا و پس فردا نیز ۱۵ و شش و همچنین ۱۴ و پنج درجه بالای صفر پیش بینی بیشینه و کمینه دمای مرکز استان خواهد بود.

هم اکنون دمای هوای سمنان ۱۴، گرمسار ۱۵، ایوان‌کی ۱۴، شهمیرزاد ۹، دامغان ۱۰، شاهرود هشت، میامی ۹، بی ارجمند هشت و رضوان دو درجه بالای صفر است.

پیش بینی هوای سمنان برای روز پنج شنبه و جمعه، افزایش ابر، بارش پراکنده و برودت هوا و همچنین بارش برف به خصوص در ارتفاعات است. در شاهرود نیز شرایط مشابه است و آخر هفته به خصوص برای ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود. شرایط اما در میامی کمی متفاوت است برودت هوا و بارش‌ها از روز جمعه به این منطقه می‌رسند و کاهش دمای هوا و بارش برف در رضوان پیش بینی می‌شود.

برای دامغان نیز آخر هفته‌ای بارشی همراه با کاهش دمای هوا پیش‌بینی شده است. در مجموع باید گفت تا روز چهارشنبه آسمان غالب نقاط استان سمنان صاف، نیمه ابری، همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود اما از روز جمعه بارش برف، کاهش دما و وزش باد بر آسمان استان حاکم خواهد شد.