چمن ورزشگاه آبپاشی شد/ طنین «ایران ایران» در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران پس از جلسه فنی، ساعت ۱۷:۳۵با یک دستگاه اتوبوس، هتل محل اقامت خود را به مقصد ورزشگاه شارجه ترک کردند.

* اتوبوس حامل قرمزپوشان ایران با اسکورت پلیس، ساعت ۱۸ به وقت محلی وارد ورزشگاه شارجه شد.

* هواداران پرسپولیس در شارجه حضور پرشوری در ورزشگاه دارند و با لباس‌ها و پرچم‌های قرمز، سکوهای هواداران میهمان را پر کردند.

* کادر فنی و مدیر تیم در زمین حاضر شدند و پس از بررسی چمن و شرایط ورزشگاه با تشویق هواداران روبرو شدند.

* کلیه عوامل اجرایی بازی، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، ناظران و مسوولان تیم میزبان در ورزشگاه حضور فعالی دارند.

* شرایط زمین، ورزشگاه و آب و هوا، بسیار عالی و همه چیز آماده یک بازی دیدنی و جذاب می‌باشد.

* تیم فوتبال پرسپولیس هتل را به مقصد ورزشگاه شارجه ترک کرد و دقایقی بعد وارد ورزشگاه شارجه شد.

* نیم ساعت مانده به زمان بازی، زمین چمن آبپاشی شد.

* دروازه‌بان‌های تیم شارجه همراه با مربی خود برای گرم کردن وارد زمین شدند.

* داود فنایی مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس هم به اتفاق علیرضا بیرانوند و رادو با تشویق هواداران پرسپولیس وارد به زمین آمدند.

* پس از آن، تیم شارجه با گرمکن‌های آبی رنگ در زمین حضور یافت و مورد تشویق هواداران خود قرار گرفت.

* بازیکنان تیم پرسپولیس هم در میان تشویق هواداران برای گرم کردن وارد زمین شدند.

* هواداران پرسپولیس در ورزشگاه شارجه با شعار «ایران، ایران» و «پرسپولیس» سکوت ورزشگاه را شکستند.

* تیم داوری نیز وارد زمین شد و در عرض زمین به گرم کردن پرداخت.