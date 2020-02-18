چمن ورزشگاه آبپاشی شد/ طنین «ایران ایران» در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران پس از جلسه فنی، ساعت ۱۷:۳۵با یک دستگاه اتوبوس، هتل محل اقامت خود را به مقصد ورزشگاه شارجه ترک کردند.
* اتوبوس حامل قرمزپوشان ایران با اسکورت پلیس، ساعت ۱۸ به وقت محلی وارد ورزشگاه شارجه شد.
* هواداران پرسپولیس در شارجه حضور پرشوری در ورزشگاه دارند و با لباسها و پرچمهای قرمز، سکوهای هواداران میهمان را پر کردند.
* کادر فنی و مدیر تیم در زمین حاضر شدند و پس از بررسی چمن و شرایط ورزشگاه با تشویق هواداران روبرو شدند.
* کلیه عوامل اجرایی بازی، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، ناظران و مسوولان تیم میزبان در ورزشگاه حضور فعالی دارند.
* شرایط زمین، ورزشگاه و آب و هوا، بسیار عالی و همه چیز آماده یک بازی دیدنی و جذاب میباشد.
* تیم فوتبال پرسپولیس هتل را به مقصد ورزشگاه شارجه ترک کرد و دقایقی بعد وارد ورزشگاه شارجه شد.
* نیم ساعت مانده به زمان بازی، زمین چمن آبپاشی شد.
* دروازهبانهای تیم شارجه همراه با مربی خود برای گرم کردن وارد زمین شدند.
* داود فنایی مربی دروازهبانهای پرسپولیس هم به اتفاق علیرضا بیرانوند و رادو با تشویق هواداران پرسپولیس وارد به زمین آمدند.
* پس از آن، تیم شارجه با گرمکنهای آبی رنگ در زمین حضور یافت و مورد تشویق هواداران خود قرار گرفت.
* بازیکنان تیم پرسپولیس هم در میان تشویق هواداران برای گرم کردن وارد زمین شدند.
* هواداران پرسپولیس در ورزشگاه شارجه با شعار «ایران، ایران» و «پرسپولیس» سکوت ورزشگاه را شکستند.
* تیم داوری نیز وارد زمین شد و در عرض زمین به گرم کردن پرداخت.
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