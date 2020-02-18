ملاقات ظریف با برخی اعضای کنگره آمریکا بخشی از دیپلماسی عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خود با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار ظریف با یک سناتور دموکرات آمریکایی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، نوشت: محمد جواد ظریف همواره گفته اند که با برخی اعضای کنگره آمریکا که از او درخواست ملاقات می کنند، دیدار و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران و واقعیات منطقه را تشریح می کند.

وی تاکید کرد: این اقدامات بخشی از دیپلماسی عمومی است که شامل دیدار با نخبگان، مراکز فکری و مصاحبه و دیدار توجیهی با اصحاب رسانه ها نیز می شود.

به گزارش مهر، سناتور «کریس مورفی» روز سه‌شنبه در رشته توییتی دیدار خود با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید کرد و نوشت: سیاست کنونی «ترامپ» تنها باعث قوی‌تر شدن ایران شده است.