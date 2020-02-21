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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۵

سوم اسفندماه؛

کرسی کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت(ع) برگزار می‌شود

کرسی کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت(ع) برگزار می‌شود

کرسی کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت(ع) شنبه ۳ اسفندماه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کرسی علمی ترویجی «کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت علیهم السلام» را برگزار می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود طیب حسینی عضو هیأت علمی و مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه کننده این کرسی است.

حجت الاسلام والمسلمین فلاحی قمی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) و حجت الاسلام و المسلمین صالح قنادی مدرس حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد این کرسی معرفی شده اند.

دبیر این کرسی حجت الاسلام سرخه ای عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

کرسی علمی ترویجی «کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت علیهم السلام» شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۸:۳۰ به مدت دو ساعت در ساختمان انجمن علمی حوزه واقع درشهر مقدس قم، بلوار جمهوری، کوچه ۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4857646

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