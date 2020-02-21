به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کرسی علمی ترویجی «کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت علیهم السلام» را برگزار می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود طیب حسینی عضو هیأت علمی و مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه کننده این کرسی است.

حجت الاسلام والمسلمین فلاحی قمی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) و حجت الاسلام و المسلمین صالح قنادی مدرس حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد این کرسی معرفی شده اند.

دبیر این کرسی حجت الاسلام سرخه ای عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

کرسی علمی ترویجی «کشف غرض سوره طه براساس روایات اهل بیت علیهم السلام» شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۸:۳۰ به مدت دو ساعت در ساختمان انجمن علمی حوزه واقع درشهر مقدس قم، بلوار جمهوری، کوچه ۲ برگزار می‌شود.