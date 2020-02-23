تولید فیلم «کوچه صفا» در قم کلید خورد

حجت الاسلام حسین نطنزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تولید فیلم تلویزیونی «کوچه صفا» توسط سیمای مرکز قم خبر داد و اظهار کرد: تولید این فیلم همزمان با روز ۲۲ بهمن در قم کلید خورد که فیلمبرداری آن هنوز به پایان نرسیده است.

وی با بیان اینکه کارگردانی این فیلم را علی گائینی به عهده دارد، گفت: تله فیلم صفا به سفارش معاونت سیمای مراکز استان‌های سازمان صدا وسیما در قم به تولید می‌رسد.

تهیه کننده تله فیلم کوچه صفا از حضور برخی چهره‌های شناخته شده در این فیلم خبر داد و بیان کرد: جلیل فرجاد و افسانه ناصری، شاهرخ فهیم، زهرا فراهانی از هنرمندان شاخص کشور در کنار سید جواد طاهری، مهدی رکنی وسعید برجعلی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

وی با اشاره به تغییر نام تله فیلم کوچه صفا و جزئیات آن، گفت: در ابتدا بنا بود این فیلم با نام «فصل آخر» کلید بخورد که در نهایت با نام کوچه صفا تغییر نام یافت.

حجت الاسلام نطنزی مدت زمان این فیلم را ۹۰ دقیقه ذکر کرد و گفت: تله فیلم کوچه در ۱۶ لوکیشن به مدت ۱۲ روز فیلمبرداری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع این فیلم گفت: رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی موضوعی است که در این فیلم مورد توجه قرار گرفته است.

تهیه کننده تله فیلم کوچه صفا در ادامه به داستان این فیلم اشاره و عنوان کرد: این فیلم روایت کننده داستان پزشکی است که با وجود تحریم‌ها و قاچاق مواد دندانپزشکی سعی می‌کند ایمپلنت‌های دندانی را با کمک نخبگان داخلی تولید کند که در این مسیر با موانعی رو به رو می‌شود.

حجت الاسلام نطنزی با توجه به زمان پخش فیلم بیان کرد: طبق برنامه ریزی اولیه‌ای که برای ضبط فیلمبرداری داشتیم، در تلاش هستیم این فیلم برای عید نوروز از شبکه نور و چند شبکه دیگر هم پخش شود.