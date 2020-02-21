  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

گزارش پلیس راهور

وضعیت جوی جاده های کشور/ ترافیک پرحجم در آزاده راه کرج-قزوین

وضعیت جوی جاده های کشور/ ترافیک پرحجم در آزاده راه کرج-قزوین

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، از بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور، گفت: در محور کیاسر- سمنان و مازندران بارش برف و در برخی محورهای کوهستانی شمالی، رضوی و مازندران، گیلان، گلستان و برخی محورهای خراسان جنوبی نیز بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محورهای گرمسار- سمنان، زنجان- میانه، زنجان- تبریز مه‌گرفتگی همراه با کاهش دید وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره وضعیت ترافیکی محورهای دیگر نیز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج پرحجم است و در سایر محورهای مواصلاتی ترافیک وجود ندارد.

کد مطلب 4858303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها