وضعیت جوی جاده های کشور/ ترافیک پرحجم در آزاده راه کرج-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور، گفت: در محور کیاسر- سمنان و مازندران بارش برف و در برخی محورهای کوهستانی شمالی، رضوی و مازندران، گیلان، گلستان و برخی محورهای خراسان جنوبی نیز بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محورهای گرمسار- سمنان، زنجان- میانه، زنجان- تبریز مه‌گرفتگی همراه با کاهش دید وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره وضعیت ترافیکی محورهای دیگر نیز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج پرحجم است و در سایر محورهای مواصلاتی ترافیک وجود ندارد.