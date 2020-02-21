شعب اخذ رأی در استان همدان به دستگاه احراز هویت مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن میرزایی عصر جمعه در نشست خبری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار دوره، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اظهار کرد: در دوره‌هایی انتخابات در شهرستان‌های همدان به صورت تمام الکترونیکی برگزار شد.

وی ادامه داد: انتخابات الکترونیکی ۲۵ فرآیند دارد که یکی از مهمترین فرآیندها، اخذ رأی الکترونیکی است که در این دوره ۲۴ فرآیند مکانیزه است و اخذ رأی الکترونیکی انجام نمی‌شود.

میرزایی با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی در سه بستر برگزار می‌شود، اظهار داشت: ارتباط آنلاین در تمامی شعب استان همدان برقرار شد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه هر یک هزار و ۲۸۷ شعبه استان همدان به دستگاه احراز هویت مجهز شدند، گفت: این دستگاه در کمترین زمان استعلام کدملی افراد را برای تطبیق با اصل شناسنامه اخذ می‌کند.

میرزایی همچنین تصریح کرد: ۲۲۹ دستگاه احراز هویت به عنوان جایگزین در اختیار کاربران قرار گرفته که در صورت وجود مشکل در دستگاه‌ها، جایگزین انجام شود که تا کنون ۵ دستگاه جایگزین شده است.

کارشناسان فنی سایبری استان همدان آماده‌باش بوده‌اند

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه از آغاز رأی‌گیری کارشناسان فنی سایبری استان همدان آماده‌باش بوده‌اند، خاطرنشان کرد: از یک هفته پیش با دستگاه‌های مختلف، مکاتباتی صورت گرفت که هیچ گونه حفاری به منظور قطع فیبر نوری انجام ندهند.

وی با بیان اینکه نماینده مخابرات در دسترس قرار دارد تا مشکلی در بسترهای ارتباطی رخ ندهد افزود: با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه انجام شده تا هیچ گونه حفاری برای جلوگیری از آسیب رساندن به فیبر نوری صورت نگیرد.

میرزایی با اشاره به اینکه در تست شعب رتبه نخست کشور را به دست آوردیم تصریح کرد: ۲۳۰ دستگاه تمام الکترونیک در استان داریم که هر کدام حدود ۱۳ میلیون تومان هزینه دارد.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۱۵۶ دستگاه احراز هویت از وزارت کشور تحویل گرفته شده است ادامه داد: برای هر کدام از این دستگاه‌ها ۶ میلیون تومان هزینه شده است و اگر بخواهیم تمام الکترونیک انتخابات برگزار کنیم هر شعبه ۲۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان خاطرنشان کرد: برای همه شعب سیار نیز دستگاه احراز هویت دیده شده است.