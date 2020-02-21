۴۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه رای دادند

مجید بیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آغاز انتخابات تاکنون شاهد حضور خوبی از مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی بوده‌ایم، افزود: تاکنون بیش از ۴۰ هزار تعرفه در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه مردم همواره در صحنه‌های انقلاب حضور داشته‌اند، اظهار کرد: حضور در انتخابات باعث افزایش عزت و اقتدار نظام جمهوری می‌شود.

فرماندار نهبندان با بیان اینکه مشارکت مردم این شهرستان در دوره‌های قبلی بی نظیر بوده است، گفت: غیور مردان این شهرستان در این دوره از انتخابات هم حضوری غرور آفرین داشته‌اند.

بیکی بیان کرد: در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ۱۱۹ شعبه اخذ رأی مستقر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۴ شعبه در نهبندان و ۵۵ شعبه در سربیشه قرار دارد، ادامه داد: از این تعداد ۳۷ شعبه ثابت و ۷۲ شعبه سیار است.

بیکی بیان کرد: ۱۸ شعبه شهری و ۴۶ شعب روستایی در نهبندان و شوسف مستقر شده و به جمع‌آوری آرا مردم پرداخته‌اند.